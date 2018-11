Rassismusvorwürfe Gründer von Dolce & Gabbana bitten China um Vergebung

Die Gründer des Modelabels Dolce & Gabbana haben sich bei ihren chinesischen Kunden für eine gründlich missglückte Werbeaktion entschuldigt. Man entschuldige sich zutiefst bei allen chinesischen Menschen weltweit, sagten Stefano Gabbana und Domenico Dolce in einer Videobotschaft. "Wir hoffen, unser Missverstehen der chinesischen Kultur kann vergeben werden."

Dolce & Gabbana hatte am Montag im Vorfeld einer Modenschau in Shanghai drei Werbevideos bei dem Kurznachrichtendienst Weibo veröffentlicht. In diesen versucht eine Chinesin, mit Stäbchen italienische Spezialitäten zu essen. Chinesische Nutzer bezeichneten die Clips als klischeehaft, rassistisch und kein bisschen witzig.

Die Videos wurden nach nicht einmal 24 Stunden wieder aus dem Weibo-Kanal der Marke gelöscht. Geholfen hat das nichts. Die Einminüter wurden weiterverbreitet. Es gab Boykott-Aufrufe. Meinungsführer wie Zhang Ziyi, eine der bekanntesten Schauspielerinnen des Landes, kritisierten Dolce & Gabbana.

Verschlimmert wurde das PR-Desaster noch durch Screenshots, die der in Modekreisen berüchtigte Instagram-Account "Diet Prada" veröffentlichte. Darauf soll ein Dialog zwischen Stefano Gabbana und einer Instagram-Nutzerin zu sehen sein. In der Unterhaltung verteidigt der Modemacher die umstrittene Kampagne und bedauert die Löschung der Clips. Als seine Argumentation nicht verfängt, wird der Ton beleidigend: China sei ein Scheißland, bevölkert von einer ignoranten stinkenden Mafia.

Sowohl Stefano Gabbana als auch seine Firma behaupten, Opfer eines Hackers geworden zu sein. "Wir entschuldigen uns für den Eindruck und den Schaden, den diese unwahren Behauptungen in China und bei den Chinesen hinterlassen haben", heißt es weiter in einer Stellungnahme der Firma, die ebenfalls auf der Kurznachrichtenplattform Weibo gepostet wurde.

Für Dolce & Gabbana ist der PR-Fauxpas eine mittelschwere Katastrophe. Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist China ist ein wichtiger Markt für Luxusmarken. Eine Untersuchung der Unternehmensberatung Bain kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass ein Drittel aller Einkäufe in dem Segment von Chinesen getätigt werden.

Die aktuelle Werbekampagne ist nicht die erste, für die Dolce & Gabbana in China kritisiert wurde. Bereits im vergangenen Jahr gab es Vorwürfe, in Anzeigemotiven würde das Land als rückständig dargestellt.