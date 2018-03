Martin Richenhagen Deutscher Manager verlässt Beratergremium von Trump

US-Präsident Donald Trump hat Mitte März seinen Außenminister Rex Tillerson geschasst - per Kurznachricht auf Twitter. Die Art und Weise der Entlassung hat nicht nur in der Öffentlichkeit für Erstaunen gesorgt.

Nach Informationen des manager magazins ist der deutsch-amerikanische Topmanager Martin Richenhagen von seinem Posten als Mitglied eines Beratergremiums des US-Präsidenten zurückgetreten - aus Ärger über den Umgang mit Tillerson.

Der 65-jährige Richenhagen ist gebürtiger Kölner und gehört zu den wenigen deutschen Managern, die Chef eines "Fortune"-500-Konzerns sind. Die Liste der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt wird jedes Jahr vom US-Magazin "Fortune" zusammengestellt. Richenhagen führt seit 2004 den Landmaschinenhersteller Agco (zuletzt Nummer 370 auf der Liste). Die Firma hat ihren Sitz in Duluth bei Atlanta. Seit 2011 besitzt er auch die US-Staatsbürgerschaft.

Richenhagen legte seinen Posten im President's Advisory Council on Doing Business in Africa nieder. Den Rat hatte Trump-Vorgänger Barack Obama (56) eingerichtet, um die Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika zu fördern. Trump sieht in dem Rat allerdings vor allem ein Instrument, um US-Exporte nach Afrika zu fördern - auch das ärgert Richenhagen.

"Mit Rex Tillerson verlässt einer der letzten Pragmatiker und Freihandelsfreunde die US-Regierung", sagt er. "Es bringt nichts mehr, sich dort zu engagieren."

Seit Trumps Amtsantritt Anfang 2017 haben zahlreiche Topmanager und Wirtschaftsberater dem Präsidenten den Rücken gekehrt. Zuletzt verließ Wirtschaftsberater Gary Cohn seinen Posten, nachdem es ihm nicht gelungen war, Trump von seinen Zollplänen abzuhalten.