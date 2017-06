"American Idea" Trump-Familie startet neue Hotelkette

Das Trump-Imperium geht in die Breite. Neben der Luxushotelkette Trump Hotels gründet die Trump Organization eine neue Mittelklasse-Hotelkette unter dem Namen "American Idea". Der Sohn von US-Präsident Donald Trump, Donald Trump junior, kündigte am Montag an, dass die neue Kette mit zunächst drei Hotels im US-Bundesstaat Mississippi starten wird. Die Idee sei den Trumps auf der Wahlkampftour im vergangenen Jahr gekommen.

Donald Trump junior und sein Bruder Eric hätten dabei einen "Amerika-Crashkurs" bekommen. Sie hätten so "viele Plätze, Städte und Geschichten gesehen", sagte Trump junior. Kritiker bemängeln, dass die Hotelkette, die von den beiden Söhnen Trumps geführt wird, zu Interessenkonflikten führen könnte. Ein Hotel in Washington, das auch von ausländischen Staatsgästen genutzt wird, steht dabei besonders in der Diskussion.

Franchising-System

Doch das Familienunternehmen expandiert weiter. Zu der neuen American-Idea-Kette kommen außerdem noch die Vier-Sterne-Häuser der Scion-Kette hinzu. Das erste von Dutzenden Hotels befindet sich bereits im Bau. Es soll ebenfalls im Bundesstaat Mississippi eröffnet werden. Scion soll in US-Städten, die keine Luxushäuser der Trump-Kette beherbergen, gehobenen Service bieten.

Die Häuser sollen als Franchise der Chawla Hotels betrieben werden. Die Kette besitzt bereits 17 Hotels unter verschiedenen Franchise-Namen. Das neue Scion Hotel in Cleveland, Mississippi, wird komplett neu gebaut. Die American-Idea-Häuser, von denen eins ebenfalls in Cleveland und die beiden anderen in Clarksdale und Greenville entstehen, werden umgebaut und sollen in sieben bis acht Monaten eröffnen. Die Häuser zielen auf Geschäftsreisende und Touristen, die auf den Spuren der Blues-Musik reisen, sagte der Chef der Chawla-Kette, Dinesh Chawla.

Chawla ist übrigens selbst Einwanderer: "Ich bin Immigrant und habe Mitleid mit Flüchtlingen", sagte er. "Ich glaube an legale Einwanderung." Sein Vater, der verstorbene Gründer der Kette, ist den Angaben seines Sohnes zufolge legal aus Kanada immigriert.