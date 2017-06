Foxconn Apple-Zulieferer erfreut Trump mit Zehn-Milliarden-Plan

Der taiwanische Elektronikhersteller Foxconn will mehr als zehn Milliarden Dollar in die US-Produktion stecken. Allein mehr als sieben Milliarden Dollar sollten in ein Werk zur Herstellung von Displays fließen, sagte Unternehmenschef Terry Gou auf der Jahreshauptversammlung. Es gehe nicht nur um ein Werk, sondern um die Verlagerung der gesamten Lieferkette in die USA.

In seinen chinesischen Fabriken beschäftigt Foxconn rund eine Million Menschen. Die Taiwaner sind ein Hauptzulieferer für Apple , zu den weiteren Kunden gehören Sony und Blackberry . In den USA ist Foxconn bereits im Bundesstaat Pennsylvania aktiv.

Die Pläne für den Bau eines Werks hatte Foxconn bereits zu Jahresbeginn enthüllt. Seitdem bemühen sich zahlreiche Bundesstaaten um die Investition. Gou sagte, das Unternehmen sei im Kontakt mit dem Weißen Haus und erwarte einen Beschluss der Verhandlungen bis Ende Juli oder Anfang August. Die erste Investitionsvereinbarung werde mindestens drei Staaten umfassen, mindestens drei weitere könnten später folgen.

Namentlich nannte Gou Ohio, Pennsylvania, Michigan, Illinois, Wisconsin, Indiana und Texas, ohne weitere Details zu nennen. Im Januar hatte er Pennsylvania als Favorit für das Werk genannt. Dieses soll in Zusammenarbeit mit dem japanischen Hersteller Sharp entstehen, den Foxconn im vergangenen Jahr übernahm.

Sollte die Bildschirmfabrik gebaut werden, wäre dies ein großer Erfolg für US-Präsident Donald Trump. Er hatte im Wahlkampf versprochen, den Niedergang der Industrie im mittleren Westen des Landes aufzuhalten. Unternehmen wie BMW drohte er mit empfindlichen Zöllen, falls Produkte für den US-Markt in Mexiko herstellen.