Weltwirtschaftsforum in Davos Alles auf Trump

Jamie Dimon strahlt, und er hat allen Grund dazu. Knapp 25 Milliarden Dollar hat sein Unternehmen, die US-Bank JP Morgan, im vergangenen Jahr verdient. Ein Rekord. Und genug, um für einen Abendempfang das Kirchner-Museum in Davos zu mieten - und Tony Blair, den früheren britischen Premierminister, als Grüß-August am Empfang zu platzieren. Händeschütteln im Akkord.

Dimon und seine amerikanischen Banker-Kollegen sind mit Rückenwind zum alljährlichen Elitentreffen in die Schweizer Alpen gekommen. Die US-Wirtschaft läuft schon seit einigen Monaten wieder rund - und seit der Wahl von Donald Trump kennt der Optimismus vieler Investoren keine Grenzen. Es scheint nur noch eine Frage von Tagen, dass der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse erstmals in der Geschichte die magische Grenze von 20.000 Punkten überspringt.

AFP Bankchef Dimon (Archivbild)

Ein Grund dafür ist der Mann, der in dieser Woche zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gekürt wurde: Donald Trump will die Steuern senken und in die marode amerikanische Infrastruktur investieren - Versprechen, die den Puls der Wall Street schneller schlagen lassen.

Nach Davos ist Trump nicht gekommen, und doch ist sein Name hier allgegenwärtig. "Er ist die Person, über die hier alle reden", sagt ein hochrangiger europäischer Manager. Seine Regierung könne die ganze Weltwirtschaft entscheidend beeinflussen. Bankchef Dimon traut den USA 2017 laut dem Fernsehsender CNBC gar ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von drei bis vier Prozent zu - so viel wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr.

Der Schrecken, den ein offensichtlich narzisstischer und unberechenbarer US-Präsident in weiten Teilen der Welt verbreitet - bei der Manager-Elite hier in Davos scheint er sehr gedämpft. "Viele sagen, das muss man nicht so eng sehen", berichtet ein Top-Manager. Und selbst der legendäre Investor George Soros, der Trump einen Feind der offenen Gesellschaft und einen "Möchtegern-Diktator" nennt, geht davon aus, dass der amerikanische Kongress den Unberechenbaren schon irgendwie bändigen wird.

Eine Mauer zu Mexiko? Soll er doch!

Doch nicht alle blicken nur gelassen auf den neuen US-Präsidenten. Seine protektionistische Handelspolitik bereitet vielen auch Sorgen. Vor allem mit China dürfte es zu offenen Konflikten kommen. Kein Zufall, dass der chinesische Präsident Xi Jinping eigens nach Davos reiste, um sich in seiner Eröffnungsrede als Retter der Globalisierung und der freien Märkte zu präsentieren - als Gegenspieler zu Trump (lesen Sie dazu eine Analyse aus Peking: Der Phrasenmeister).

Auch die Mexikaner schauen mit einer Mischung aus Angst und Wut auf die neuen Pläne des nördlichen Nachbarn. Schließlich will Trump nicht nur eine Mauer an der mexikanischen Grenze hochziehen lassen, er droht auch allen Unternehmen, die in Mexiko produzieren, mit horrenden Strafzöllen, wenn sie ihre Produkte in den USA verkaufen wollen.

In einem Chalet an der Davoser Dorfpromenade spült man den Frust über Trump am Mittwochabend mit gutem Tequila hinunter. Bei der "Mexican Night" feiern Vertreter jenes Landes, vor dem sich Trump abschotten will. Die vorherrschende Stimmung dazu: Soll er doch!

Hier glauben viele, dass die wirtschaftlichen Realitäten Trump schnell einholen werden. "Er lebt in den Siebzigern", sagt Francisco González, Chef der Wirtschaftsförderung "Pro México" und Ex-Botschafter in Deutschland. Trump werde bald merken, wie wichtig internationale Lieferketten heute sind. "Das ist keine Frage von Monaten, sondern Stunden." Ein mexikanischer Minister prophezeit sogar, dass Trump nur zwei Jahre im Amt durchhält. Andere Länder würden sich mit Mexiko solidarisieren. "Wir sind als Erstes betroffen, aber wir sind nicht die Letzten."

"Unser aller Problem ist der Kapitalismus"

Sollte unter Trump tatsächlich eine Ära der Handelskriege anbrechen, so wäre es zumindest für Pascal Lamy eine vertraute Welt. Als EU-Handelskommissar verhandelte der Franzose einst hart mit dem Amerikanern und ließ mehrfach Strafzölle auf US-Produkte verhängen. Später beschäftigten ihn als Chef der Welthandelsorganisation auch globale Streitigkeiten. Nun sitzt Lamy in Davos, ein älterer Herr in einer blauen Joppe, der Ähnlichkeit mit dem "Star-Trek"-Captain Jean-Luc Picard hat.

Er glaube nicht, dass Trump seine protektionistischen Ankündigungen wahr macht, sagt Lamy. "Es hieße, sich selbst in den Fuß zu schießen." Auch dürfe man nicht vergessen, dass die USA aus einem Handelskrieg heraus geboren wurden. "Deshalb steht in Artikel eins der Verfassung, dass der Kongress für Handelsfragen zuständig ist - nicht irgendein Kaiser oder König." Und eben auch nicht der Präsident, an den der Kongress die Zuständigkeit für solche Fragen lediglich delegiert.

DPA Ex-Handelskommissar Lamy (Archivbild)

Also kein Grund zur Sorge? Doch. Lamy, der heute für den Thinktank Jacques-Delors-Institut arbeitet, beschäftigen die Ursachen von Trumps Aufstieg. Warum wenden sich so viele Menschen von der etablierten Politik ab? Häufig wird dafür die Globalisierungsmüdigkeit verantwortlich gemacht. Doch Lamy widerspricht: "Unser aller Problem ist nicht die Globalisierung", widerspricht Lamy. "Es ist der Kapitalismus."

Die Gewinne aus dem Welthandel würden in vielen Ländern nicht gerecht verteilt. Doch das sei auch der in Davos versammelten Elite kaum bewusst. "Viele von ihnen machen Geschäfte, die durch die Globalisierung sehr gut laufen. Aber Teilen gehört nicht zu ihrem Geschäft", sagt Lamy. "Viele dieser Leute haben verständlicherweise das Gefühl dafür verloren, dass sie einem Ort oder jemand anderem als ihren Aktionären verpflichtet sind."

Das auch in Davos so gerne gepredigte soziale Engagement von Unternehmen allein werde das Problem nicht lösen, sagt Lamy. Nötig sei Umverteilung - oder ein komplett neues Wirtschaftssystem.

Ein Gedanke, der selbst beim Weltwirtschaftsforum immer häufiger diskutiert wird und der manchen Top-Manager ins Schwitzen bringen mag. Gerade jetzt, wo man es sich in Trumps neuen Turbo-Kapitalismus so schön einrichten könnte.

Zusammengefasst: Beim Weltwirtschaftsforum in Davos war die Stimmung so gut wie lange nicht mehr. Selbst der neue US-Präsident Donald Trump scheint seinen Schrecken zumindest für einen Großteil der Wirtschaftselite verloren zu haben. Größere Sorgen bereiten einigen der zunehmende Populismus und die Wut vieler Bürger.