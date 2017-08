Berater-Exodus So hat Trump die US-Wirtschaftselite gespalten

Die tödliche Gewalt während eines Extremistenaufmarsches in Charlottesville hat Donald Trump einen weiteren Krisenherd beschert, in einem Feld, auf dem sich der US-Präsident eigentlich gut aufgestellt wähnte: der Wirtschaftspolitik. Trumps Weigerung, sich klar und glaubwürdig von rechter Gewalt und rechten Gruppierungen zu distanzieren, hat Amerikas Business-Elite tief gespalten - und innerhalb von 48 Stunden dazu geführt, dass Trump zwei Gremien abhanden kamen, in denen er seine Politik mit Amerikas Konzernlenkern abstimmen wollte: Sowohl der "Manufacturing Council" als auch das "Strategy and Policy Forum" lösten sich auf, nachdem zahlreiche Firmenchefs ihren Rückzug erklärt hatten.

Die Chronologie

Montag, 8 Uhr Ortszeit: Kenneth Frazier, Chef des Pharmakonzerns Merck, verkündet als erster CEO seinen Rückzug aus Trumps "Manufacturing Council". Frazier ist hoch angesehen in Amerikas Geschäftswelt, er verkörpert den amerikanischen Traum. Sein Großvater wurde noch als Sklave geboren, Fraziers Vater war Hausmeister. Der Merck-Manager lässt eine Stellungnahme verbreiten. "Amerikas Anführer müssen unsere fundamentalen Werte ehren, indem sie Hass, Fanatismus und die Idee von der Überlegenheit einer Gruppe zurückweisen, die dem amerikanischen Ideal entgegenstehen, dass alle Menschen gleich geschaffen wurden".

Das sind die Trump-Gegner Er brachte die Lawine ins Rollen: Kenneth Frazier, CEO des Pharmakonzerns Merck (68.000 Mitarbeiter), trat am Montag als erster Wirtschaftsberater des Präsidenten zurück. Für Trump ein empfindlicher Rückschlag, das Protokoll des Weißen Hauses hatte Frazier oft neben dem Präsidenten platziert. Brian Krzanich, Chef des Chipherstellers Intel (100.000 Mitarbeiter), zog sich ebenfalls am Montag aus dem Trump-Gremium zurück - nachdem der Präsident auf Twitter gegen Merck-Chef Frazier gewütet hatte. Auch Kevin Plank vom Sportartikelkonzern Under Amour (15.200 Mitarbeiter) zog bereits am Montag Konsequenzen. Der Konzern Corning (35.700 Mitarbeiter) stellt Glas und Keramikprodukte her. CEO Wendell Weeks zog sich mit der Bemerkung zurück, er wolle sich nicht instrumentalisieren lassen und vermeiden, dass seine Tätigkeit als Unterstützung der Trump-Präsidentschaft verstanden werde. Scott Paul ist Präsident des Lobbyverbands "Alliance for American Manufacturing". Nachdem Trump abtrünnige Vorstandschefs als "Prahler" beschimpft hatte, verkündete Scott seinen Rückzug via Twitter. Es sei "das richtige für mich zu tun". Gewerkschaftsfunktionär Richard Trumka kritisierte Trumps Äußerungen scharf, und zog sich Dienstag als Berater zurück - unmittelbar nach der Pressekonferenz von Trump, auf der der Präsident erneut "vielen Seiten" Schuld für die Gewalt in Charlottesville gegeben hatte. Tesla-Gründer Elon Musk (18.000 Mitarbeiter) hatte sich bereits im Juni zurückgezogen. So wie Musk protestierte auch Disney-Chef Robert Iger (195.000 Mitarbeiter) gegen Trumps Rückzug vom Pariser Klimaabkommen.

Montag, 8:54 Uhr: Trump twittert gegen Frazier: Jetzt, wo der Merck-Chef sich zurückgezogen habe, "hat er mehr Zeit UM DIE BETRÜGERISCHEN MEDIKAMENTEN-PREISE ZU SENKEN". Früher, als Frazier noch hoch in der Gunst des Präsidenten stand, platzierte ihn das Protokoll des Weißen Hauses bei Treffen gern direkt neben Trump.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. August 2017

Montag Nachmittag: Unter dem öffentlichen Druck bezieht Trump klarer Stellung. "Rassismus ist böse", sagt er - und attackiert namentlich den Ku Klux Klan und Neonazis. Anfragen von US-Medien erreichen anderen Großkonzerne. Viele wollen sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern.

Montag, 18:09: Trump legt auf Twitter gegen Merck-Chef Frazier nach: Das Unternehmen erhöhe die Preise für Amerikaner immer weiter, verlagere aber Jobs aus den USA ins Ausland. "Bringt die Jobs zurück & SENKT DIE PREISE", twittert der Präsident.

.@Merck Pharma is a leader in higher & higher drug prices while at the same time taking jobs out of the U.S. Bring jobs back & LOWER PRICES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. August 2017

Montag, 20:14: Der Chef des Sportartikelherstellers Under Armour, Kevin Plank, verlässt den "Manufacturing Council". Zwei Stunden später folgt Intel-Chef Brian Krzanich.

Dienstag, 11:21: Trump greift die zurückgetretenen Unternehmenschefs an. "Prahler" seien sie. Er habe viele andere Kandidaten, die sich darum reißen würden, die frei gewordenen Sitze einzunehmen.

For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. August 2017

Dienstag, 11:37: Die Zahl der freien Sitze wächst. Paul Scott vom Verband "Alliance for American Manufacturing" zieht sich zurück. Es sei "das richtige für mich zu tun", twittert er.

In der Zwischenzeit haben sich zahlreiche weitere Mitglieder der Wirtschaftsrunden geäußert, die Trump gern um sich sammelt. Manche äußern sich kritisch, wollen aber weiter mit dem Präsidenten zusammenarbeiten. Alex Gorsky von Johnson & Johnson ist so einer: Er könne die Sorgen vieler Leute nachvollziehen. "Diese Tage sind schwierig für alle", sagt er. Er sei aber zu dem Schluss gekommen, sein Unternehmen habe "eine Verantwortung, engagiert zu bleiben". Was man halt sagt, wenn man den direkten Zugang zum Weißen Haus ungern verlieren will. Es wird nicht Gorskys letztes Wort in der Sache bleiben.

Dienstag nachmittag: Trump hält eine Pressekonferenz, die viele US-Medien als "combative" charakterisieren, streitlustig also. Praktisch nimmt er sein Statement vom Vortag wieder zurück. Der Präsident wiederholt die Behauptung, "alle Seiten" würden Schuld tragen an der gewaltsamen Eskalation in Charlottesville, also auch die friedlichen Gegendemonstranten, auf deren Seite eine Tote zu beklagen war.

Dienstag, 17:45: Gewerkschaftschef Richard Trumka gibt dem Präsidenten den Laufpass. Er hatte sich schon zuvor kritisch geäußert, wollte aber weiter mit Trump zusammenarbeiten, um etwas für "arbeitende Familien" zu erreichen. Nun platzt ihm der Kragen. Trump toleriere "Fanatismus und heimischen Terrorismus".

Mittwoch, gegen 11:30: Auf Initiative des Chefs der Investmentgesellschaft Blackstone konferiert rund ein Dutzend Mitglieder von Trumps "Strategy and Policy Forum". Die Mehrheit der Teilnehmer will sich aus dem Gremium zurückziehen. Blackstone-Chef Stephen A. Schwarzman ruft Trump an und teilt dem Präsidenten mit, das Forum werde sich auflösen.

Trump-Fans und Mitläufer Michael Dell, Chef des US-Computer-Herstellers Dell (140.000 Mitarbeiter), steht weiter fest an der Seite von US-Präsident Trump. Dell hat einen Rückzug aus dem "Manufacturing Council" abgelehnt. Nach dessen Auflösung kündigte er an, den Präsident trotzdem weiter beraten zu wollen. Marillyn Hewson ist CEO des Rüstungskonzerns Lockheed Martin (97.000 Mitarbeiter). Hewson erklärte zwar, bei Lockheed Martin hätten Rassisten keinen Platz. Einen Rückzug aus der Beraterriege Trumps lehnte sie aber ab, das Gremium sei "entscheidend für unser Geschäft in den Vereinigten Staaten". Jeff Immelt von General Electric (GE - 330.000 Mitarbeiter): Der Konzern habe keinerlei Toleranz für Hass und Fanatismus, verkündete GE nach Charlottesville, Immelt wolle gleichwohl weiter mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten. Nach Trumps zweiter Pressekonferenz schwenkte Immelt um: Angesichts des vom Präsidenten angeschlagenen Tons glaube er nicht mehr, dass er seine Ziele erreichen könne - und zog sich vom Manufacturing Council zurück. Andrew N. Liveris ist Vorstandschef des Chemiekonzerns Dow Chemical (56.000 Mitarbeiter). Beim ersten Treffen im Weißen Haus scherzte er mit dem Präsidenten, es gehe darum "Chemie wieder sexy zu machen". Liveris kündigte an, trotz Trumps umstrittener Äußerungen weiter mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten zu wollen. Boeing-Chef Dennis Muilenburg unterstehen rund 160.000 Mitarbeiter. Ein Boeing-Sprecher verurteilte routinemäßig Trumps Wortwahl - kündigte aber an, Muilenburg wolle weiter im Manufacturing Council vertreten bleiben. Mary Barra leitet den Autokonzern General Motors (215.000 Mitarbeiter). Es gebe "keinen Wechsel" bei Barras Status als Trump-Beraterin, ließ GM wissen. Barra hatte zuvor bereits erklärt, sie wolle am Tisch mit Trump "wichtigen Input" für die Diskussion um Abgasgrenzwerte liefern. Derzeit prüft die US-Regierung ein Geschenk für die Autoindustrie. Sie soll nach dem Willen von Trump deutlich mehr Klimagift CO2 in die Luft blasen dürfen als von der Obama-Regierung vorgesehen. Jeff Fettig, Chef des Haushaltegeräteherstellers Whirlpool, Herr über knapp 100.000 Mitarbeiter: Er hat sich nicht zurückgezogen. Gleiches gilt für Mark Sutton (Mitte), Chef des Verpackungsspezialisten International Paper (58.000 Mitarbeiter). John Ferriolo vom Stahlkonzern Nucor (23.000 Mitarbeiter) wollte bis zuletzt gemeinsam mit dem Weißen Haus "Chance für amerikanische Arbeiter nutzen". Jamie Dimon von der US-Bank JPMorgan Chase (230.000 Mitarbeiter) stand lange in der Kritik für seinen besonders freundlichen Umgang mit Trump. Als "amerikanischer Patriot" sei es seine Pflicht, dem Präsidenten zur Hand zu gehen, so Dimon. Als das "Manufacturing Board" über seine Selbstauflösung abstimmte, schloss sich Dimon der Mehrheit an. Stephen Schwarzman ist Chef der Investmentgesellschaft Blackstone (2000 Mitarbeiter). Er rief die improvisierte Konferenz des "Strategy and Policy Forum" ein, auf der die Mitglieder für die Selbstauflösung stimmten. Schwarzman steht selbst allerdings in der Kritik, sich nicht stärker von Trumps Äußerungen distanziert zu haben

Zahlreiche Vorstandschefs, die ursprünglich weiter mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten wollten, ziehen sich nun ebenfalls zurück. Einer davon ist Alex Gorsky von Johnson & Johnson, der tags zuvor noch von der "Verantwortung, engagiert zu bleiben" sprach. Jetzt empfindet Gorsky als unakzeptabel, dass Trump jene "auf eine Stufe stellt, die von Rassenhass motiviert sind und jene, die gegen Hass aufstehen".

Mittwoch, 13:14 Uhr: Donald Trump twittert die Behauptung, er habe sich entschlossen, beide Gremien einzustellen.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. August 2017

Zahlreiche Firmenbosse haben sich bislang allerdings nicht geäußert. Der Rüstungskonzern Lockheed Martin gehört dazu. Michael Dell, Chef des Computerherstellers Dell, hat sogar angekündigt, Trump in jedem Falle weiter beraten zu wollen.