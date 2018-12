Trotz US-Zolldrohung Warum Auto-Deutschland keine Angst vor Trump haben muss

Deutschlands Wirtschaft ist besonders abhängig von seiner Autoindustrie - und gilt gerade deshalb als anfällig für Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Zölle auf die Einfuhr deutscher Fahrzeuge in die USA zu erheben.

Trumps Wirtschaftsminister Wilbur Ross hat Zollaufschläge von 25 Prozent auf Pkw-Importe und Vorprodukte aus dem Ausland ins Gespräch gebracht. Das Bundeswirtschaftsministerium geht sogar davon aus, Deutschland werde davon "weltweit am stärksten betroffen" sein - noch vor US-Nachbarstaaten wie Mexiko und Kanada.

Nur moderate Auswirkungen auf Deutschland

Stimmt das wirklich? Das private Schweizer Wirtschaftsforschungs- und Beratungsinstitut Prognos hat umfangreiche Berechnungen vorgenommen, wie sich US-Zollschranken in den kommenden Jahren auswirken würden, sowohl auf wichtige Handelspartner wie Deutschland als auch auf Schlüsselindustrien wie den Autobau. Die Untersuchung, die dem SPIEGEL exklusiv vorliegt, gibt gleichwohl Entwarnung: Die deutsche Wirtschaft würde zwar unter einer Zoll-Offensive der USA leiden, insgesamt seien die zu erwartenden Folgen für Deutschland aber "relativ moderat".

Die Abschätzung der Folgen amerikanischer Autozölle ist Teil des "Deutschlandreports" (mehr dazu hier) . Prognos nutzt für seine Kalkulationen ein globales Prognose- und Simulationsmodell namens "View". Für die Abschätzung der Zollfolgen haben die Forscher in das Modell zwei unterschiedliche Szenarien eingespeist:

Die Basisprognose geht davon aus, dass sich die Weltwirtschaft weitgehend ohne größere Verwerfungen entwickeln würde - eine Welt ohne Trumponomics sozusagen.





sozusagen. Im Szenario "Handelskonflikt" hingegen verhängen die USA Strafzölle in unterschiedlichen Sektoren. Dazu gehören beispielsweise die bereits umgesetzten US-Zölle auf Aluminium (zehn Prozent), Stahl (25 Prozent) und auf Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar aus China (25 Prozent). Ebenfalls angenommen wird, dass Trump wie angekündigt Zölle auf weitere chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar verhängt - und, dass sich die Handelspartner der USA ihrerseits mit Zöllen wehren. Zudem - das ist für Deutschlands Autoindustrie bedeutsam - unterstellt Prognos, dass Trump den Drohungen auch Taten folgen lässt und die Strafzölle auf Pkw in Höhe von 25 Prozent verhängt.

Massive Auswirkungen vor allem auf Kanada und Mexiko

Die Folgen würde vor allem der amerikanische Kontinent zu spüren bekommen. Die Zölle hätten erhebliche Auswirkungen auf die Verbraucher dort: Allein in den USA würden die Importpreise um 11 Prozent in die Höhe schnellen. Stark betroffen wären auch Kanada (plus 10,4 Prozent) und Mexiko (plus 8,7 Prozent).

Die Folge: Im Jahr 2025 steigen die Preise in Nordamerika für privaten Konsum insgesamt um 1,4 Prozent (USA) bis 3,2 Prozent (Kanada). Auch in Deutschland müssten die Verbraucher im Falle eines Handelskriegs für die gleichen Waren 1,3 Prozent mehr zahlen, als ohne Zollkonflikt.

Die beiden US-Nachbarstaaten Mexiko und Kanada sind nicht nur die wichtigsten Handelspartner der USA. Von dort kommt bislang der Großteil der Import-Pkw, die in den USA verkauft werden. Es gibt zwar keine großen mexikanischen oder kanadischen Autobauer. Beide Länder sind aber als Mitglieder des Freihandelsabkommens Nafta eng in grenzüberschreitende Lieferketten eingebunden, die die großen globalen Autokonzerne und ihre Zulieferer in den vergangenen Jahrzehnten in der Region aufgebaut haben. Deutschland liegt bei Autoeinfuhren in die USA hingegen nur abgeschlagen auf Rang vier - dementsprechend überschaubar wären auch die Schäden, die Trumps Autozölle hierzulande verursachen würden.

Anders sähe das für die USA selbst aus. Bis 2025 würde ein Zollkrieg die US-Wirtschaftskraft um 1,2 Prozent senken, verglichen zum Szenario ohne Handelskrieg. Auch Mexiko (minus 0,7 Prozent) und Kanada (minus 1,6 Prozent) wären viel stärker betroffen als die US-Handelspartner in Übersee wie Deutschland, Japan und China.

Ein Grund dafür: der sogenannte "Drittmarkteffekt". So können chinesische Produzenten beispielsweise "Negativeffekte fast komplett kompensieren, indem sie auf andere Märkte ausweichen und vor allem in Schwellenländern Marktanteile zu Lasten der USA hinzugewinnen", heißt es in der Prognos-Studie.

Durch einen Handelskonflikt werde "die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2025 um 15 Milliarden Euro beziehungsweise 0,5 Prozent niedriger liegen als im Basisszenario ohne größere Handelskonflikte", heißt es in der Studie. Zur besseren Einordnung der Zahl: Allein der Volkswagen-Konzern erwirtschaftet pro Jahr einen Umsatz von mehr als 230 Milliarden Euro.

Auch auf dem Arbeitsmarkt wären die Folgen wohl beherrschbar: Bis 2025 könnten US-Zölle in Deutschland 50.000 Stellen im Vergleich zum Basisszenario kosten. Zur Einordnung: Allein im Jahr 2017 hat die deutsche Wirtschaft etwa 700.000 neue Jobs geschaffen.