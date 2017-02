Regierungskritik von US-Konzernen Die Anti-Trump-AG

An Kritikern mangelt es Donald Trump nach zwei Wochen Amtszeit nicht. Doch nur wenige von ihnen erreichen aus dem Stand ein Publikum von 111 Millionen. So viele Zuschauer sahen am Wochenende im US-Fernsehen das Football-Finale Super Bowl, bei dem mehrere Konzerne mit Werbespots für weltoffene USA warben.

Noch deutlicher als diese Anspielungen auf Trumps immigrationsfeindliche Politik wurden kurz darauf einige der größten Konzerne des Silicon Valley: Mit einer gemeinsamen Erklärung unterstützen sie Klagen gegen Trumps vorläufiges Einreiseverbot für sieben vorwiegend muslimisch geprägte Länder.

Werden US-Konzerne nun also zu Vorkämpfern von Toleranz und Demokratie? Diese These dürfte vielen Trump-Gegnern zu weit gehen. Schließlich haben Unternehmen statt Idealen primär Interessen. Branchen wie die Autohersteller versuchen denn bislang auch, zumindest vordergründig auf Trumps Forderungen einzugehen.

Das Silicon Valley aber ist angewiesen auf hochqualifizierte Programmierer aus dem Ausland. Der Coca-Cola-Konzern ließ die Hymne "America the beautiful" in einem Super-Bowl-Spot wohl auch deshalb auf Arabisch und Hindi singen, weil er seine Umsätze zunehmend außerhalb der USA macht. Und dass in einem Werbefilm der Baumarktkette 84 Lumber lateinamerikanische Migranten eine Mauer zu den USA überwinden, war einerseits ein mutiges Zeichen. Aber eben auch eine extrem effektive Werbung für das bislang wenig bekannte Unternehmen.

Fraglos spielt Eigennutz im Handeln der Konzerne also eine große Rolle. Doch das macht ihren Widerstand gegen Donald Trump nicht weniger wichtig. Im Gegenteil.

Gefährdete Freiheit von Bürgern und Unternehmen

Der neue US-Präsident stellt Grundlagen der liberalen Demokratie infrage. Im Zentrum des Liberalismus steht die Freiheit von staatlicher Willkür. Sie gilt heute für Bürger ebenso wie für Unternehmen und wird gesichert durch ein unabhängiges Rechtssystem.

Selbstverständlich ist unternehmerische Freiheit in den USA auch missbraucht worden. Konzerne erstritten das Recht, juristisch wie Menschen behandelt zu werden und so die Politik mit Spenden in unbegrenzter Höhe zu beeinflussen. Sie pochten auf offene Märkte und nutzten diese dann dazu, ihre Gewinne möglichst steuersparend auf der ganzen Welt zu verteilen. Und sie sympathisieren auch deshalb mit Immigranten, weil sie diese zu besonders niedrigen Löhnen anstellen können.

Auf all diese Probleme reagiert Donald Trump jedoch mit unterkomplexen Antworten. Er macht den Rest der Welt verantwortlich für die Folgen einer Globalisierung, die sein Land über Jahrzehnte selbst vorangetrieben hat. Er verhängt auf äußerst wackliger Basis einen Einwanderungsbann gegen ganze Länder. Wer sich ihm dabei in den Weg stellt, wird attackiert - auch wenn es ein Richter ist.

Spätestens an diesem Punkt haben US-Unternehmer ein gemeinsames Interesse mit Zivilgesellschaft und Medien: Sie alle sind darauf angewiesen, dass Rechtsstaat und Gewaltenteilung funktionieren. Während Trump jedoch Opposition und Medien als Lügner diffamieren kann, dürfte diese Strategie bei wirtschaftlichen Problemen auf Dauer scheitern. Unterbrochene Lieferketten oder ausbleibende Investitionen sprechen ihre eigene Sprache - das könnte Trump zum Beispiel der venezolanische Präsident Nicolás Maduro bestätigen.

Bislang deutet freilich wenig darauf hin, dass der Präsident sich der Komplexität internationaler Beziehungen bewusst ist. Trump scheint es schon als Zeichen von Weltläufigkeit zu sehen, wenn er Straftäter als "bad hombres" bezeichnet und in seinem Tower mit mexikanischem Fast Food posiert.

Auch Unternehmer können kleingeistig sein - dafür ist Trump das beste Beispiel. Im besten Fall aber bringt Handel neben Profiten auch mehr Kenntnisse vom Rest der Welt und trägt damit zur Völkerverständigung bei.

Im 19. Jahrhundert waren es deutsche Einwanderer mit einer Rezeptur aus Böhmen, die das heute als uramerikanisch wahrgenommene Budweiser-Bier ins Land brachten. Daran erinnerte zum Super Bowl der Brauereikonzern Anheuser-Busch. Heute arbeiten bei Intel, Google oder Ebay nicht nur Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Die Tech-Konzerne wurden auch von Einwanderern aus Ungarn, Russland und Frankreich gegründet. Neben aller Berechnung darf man Trumps Gegnern in der Wirtschaft deshalb auch durchaus ein paar echte Überzeugungen unterstellen.