Firmenkäufe in USA Trump will Tech-Investoren aus China draußen halten

Bislang setzt US-Präsident Donald Trump vor allem darauf, den Import von Waren aus China nach Amerika teurer zu machen. Doch nun gibt es laut "Wall Street Journal" (WSJ) Pläne, auch für Investoren aus China Einschränkungen zu verhängen. Demnach sollen sie keine US-amerikanischen Tech-Firmen mehr kaufen dürfen. Ein Insider bestätigte gegenüber der Agentur Reuters den Bericht.

Derzeit werde an Regeln gearbeitet, welche den Verkauf von bestimmten US-Technologiefirmen untersagen, wenn sich der Käufer zu mehr als einem Viertel in der Hand chinesischer Investoren befindet, sagte ein mit dem Vorgang vertrauter Regierungsmitarbeiter. Die Pläne sollen am kommenden Freitag bekanntgegeben werden. Bis dahin seien noch Änderungen möglich, was etwa die Beteiligungsschwelle angehe, sagte der Insider.

US-Präsident Donald Trump wirft China den Diebstahl von intellektuellem Eigentum vor. Die geplanten Einschränkungen für chinesische Investoren zielen dem Regierungsinsider zufolge insbesondere auf das strategische "Made in China 2025"-Programm ab. Mit diesem Plan will die Volksrepublik etwa die Luftfahrt-, IT-, Schiffsbau-, Pharma-, Robotik- und andere High-Tech-Branchen ausbauen.

An den Börsen kamen die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und der Volksrepublik negativ an: In Asien gaben die Kurse nach, die US-Futures - Terminkontrakte auf die Kursentwicklung - gerieten unter Druck.

USA wollen auch Export von Tech-Artikeln nach China untersagen

Die USA und China stecken bereits mitten in einem Handelsstreit. Am 6. Juli treten Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft. US-Präsident Trump wirft China vor, nicht konsequent genug gegen den Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA vorzugehen. In dem Streit zwischen Washington und Peking geht es zudem um die Sorge, dass wertvolles technologisches Know-how abgegriffen wird.

Denn neben dem Übernahmeverbot für chinesische Investoren plant die US-Regierung laut "WSJ" auch, den Export von bestimmten Technologieartikeln nach China zu untersagen. Das Handelsministerium und der Nationale Sicherheitsrat schlugen demnach bessere Kontrollen vor, um die Lieferung dieser Produkte an die Volksrepublik zu verhindern. Sprecher des Finanzministeriums, Handelsministeriums und Präsidialamts antworteten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Um die Beschränkungen durchzusetzen, wolle das Finanzministerium ein Gesetz aus dem Jahr 1977 aktivieren, sagte der Insider. Dieses Gesetz verleiht dem Präsidenten aus Gründen der Nationalen Sicherheit weitreichende Befugnisse, auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen. So wurde es nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 9. September 2001 in Kraft gesetzt, um Terrornetzwerke von ihrer Finanzierung abzuschneiden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, US-Finanzminister Steven Mnuchin arbeite bereits seit Dezember an den Beschränkungen für Investitionen chinesischer Konzerne und dem Patentexport. Er persönlich hätte wohl einen nicht so aggressiven Kurs gewählt, hieß es. Er sei aber von anderen Kabinettsmitgliedern und Präsident Trump überstimmt worden.

China und EU auf dem Weg zu Wirtschaftsabkommen

Während Washington im Handelsstreit mit China auf Konfrontation setzt, nähern sich die Volksrepublik und die EU in Handelsfragen an. Der chinesische Vize-Premier Liu He teilte mit, Peking und die EU wollten Gespräche über ein bilaterales Investitionsabkommen abschließen. China setzt darauf, dass die EU Beschränkungen für Exporte aus der Volksrepublik lockert. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen, wiederum forderte bei den Gesprächen in Peking, China solle europäischen Firmen einen leichteren Zugang auf seinen Markt gewähren.