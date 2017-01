Wegen Einreiseverbot Google, Airbnb und Co. erwägen Klage-Unterstützung gegen Trump-Erlass

Alle Attacken von Donald Trump gegen den freien Handel und einzelne Konzerne hat die US-Wirtschaft schweigend hingenommen - erst das Einreiseverbot des US-Präsidenten gegen Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern weckt den Widerstand der Unternehmen. "Die Flitterwochen sind vorbei", kommentierte das US-Wirtschaftsmagazin "Fortune". Führende Vertreter von US-Technologiekonzernen wollen am Dienstag über eine Unterstützung für Klagen gegen den Erlass beraten.

Nach Angaben des Organisators - der Softwarefirma GitHub - sollen unter anderem Google, Airbnb und Netflix an dem Treffen teilnehmen. Bei dem Treffen geht es demnach darum, ob man anhängige Klagen gegen die Einreiseverbote durch Stellungnahmen an die zuständigen Gerichte, genannt "amicus brief", unterstützt. Diese Stellungnahmen können von nicht unmittelbaren Prozessbeteiligten eingereicht werden, um Richtern zusätzliche Argumente oder Informationen an die Hand zu geben.

Die Technologiebranche gehört zu den schärfsten Kritikern der Einreiseverbote, auch, weil sie in besonderem Maße auf hochqualifizierte Mitarbeiter aus aller Welt setzt. Bereits am Montag hatte Amazon seine Unterstützung für eine Klage gegen die Einreiseverbote erklärt, die vom Washingtoner Generalstaatsanwalt angestrengt wurde.

Schon in der Nacht zu Montag hatte sich Lloyd Blankfein, der Chef der mächtigen US-Investmentbank Goldman Sachs an seine Mitarbeiter gewandt: "Das ist keine Politik, die wir unterstützen". Die hausinterne Botschaft folgte auf ein Wochenende, das wegen Trumps umstrittenem Einreisebann im Zeichen von Chaos und Turbulenzen stand. Nicht nur an US-Flughäfen sorgte das Dekret für einen Ausnahmezustand, auch bei vielen ausländischen Angestellten von US-Unternehmen ist die Verunsicherung groß.

Er erkenne in Trumps Erlass ein potenzielles Risiko für die Firma, "insbesondere für einige unserer Leute und ihre Familien", sagte Blankfein. Wie andere große US-Geldhäuser hat Goldman Sachs eine bedeutende geschäftliche Basis im Nahen Osten.

Zahlreiche weitere Top-Manager gingen auf Distanz zu Trumps Entscheidung - darunter Mark Zuckerberg von Facebook, Elon Musk von Tesla, Muhtar Kent von Coca-Cola, Jeff Immelt von General Electric, Jack Dorsey von Twitter, Sundar Pichai von Google, Reed Hastings von Netflix, Mike Parker von Nike, Howard Schultz von Starbucks, Brad Smith von Microsoft, Larry Fink von Blackrock, Tim Cook von Apple und etliche andere. Kein Wunder: Die US-Konzerne sind auf internationale Mitarbeiter angewiesen, Trumps Kurs ist schlecht für ihre Geschäfte.

Auch die Auswahl der vom Einreiseverbot betroffenen Länder sorgt für Unverständnis. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, aus denen die meisten der am Attentat vom 11. September 2001 beteiligten Terroristen stammten, sind nicht auf der Liste. Länder, in denen Trump Geschäfte macht, blieben damit außen vor.