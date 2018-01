Carsharing-Dienst DriveNow gehört künftig BMW allein

Der Carsharing-Dienst DriveNow soll künftig BMW allein gehören: Der Autobauer BMW kauft dem Partner Sixt dessen Anteile am gemeinsamen Carsharing-Anbieter DriveNow ab. Damit steigt der Autovermieter Sixt aus der gemeinsamen Carsharing-Plattform aus. BMW zahlt für rund die Hälfte an dem bisherigen Gemeinschaftsunternehmen rund 209 Millionen Euro. Die Aufsichtsbehörden müssen der Transaktion zustimmen, die Freigabe wird im zweiten Quartal erwartet.

Der Schritt könnte den Weg frei machen für eine mögliche Fusion der Carsharing-Dienste von BMW und Daimler, gegen die sich Sixt gesperrt hatte. Einem Medienbericht zufolge werden BMW und Daimler ihre Tochtergesellschaften Drive Now und Car2Go bereits in Kürze zusammenlegen. Schon im Februar wollen die beiden Autohersteller demnach die Fusion der Carsharing-Gesellschaften bekanntgeben.

Beide Marken sollen bei einer Fusion erhalten bleiben. BMW hält an der Marke Drive Now fest, Daimler an Car2Go. Alles was den Betrieb der flexiblen Kurzzeitleihe von Autos möglich macht, das sogenannte Backend samt der IT-Technik, soll aber zusammengelegt werden - was zu erheblichen Kosteneinsparungen führen dürfte. Eine gemeinsame Internet-Plattform soll die Angebote auf eine für die Kunden praktische Weise bündeln.

Beide Carsharing-Angebote basieren auf dem Prinzip der flexiblen Automiete, ohne feste Standplätze und mit minutengenauer Abrechnung. Car2Go hat 14.000 Autos und drei Millionen Kunden. Daimler arbeitet bei seinem Carsharing-Dienst mit dem Autovermieter Europcar zusammen, der mit 25 Prozent an Car2Go Europe beteiligt ist. DriveNow von BMW hat 6000 Autos und eine Million Kunden. Zu Umsatz, Gewinn oder Verlust äußerten sich die beiden Firmen nicht.