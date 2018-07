Drohende US-Strafzölle So dicht ist das weltweite Netzwerk von VW, Daimler und BMW

Kommen die US-Strafzölle für Autos? Nach der zersetzenden Europareise von US-Präsident Donald Trump besteht wenig Anlass zu der Hoffnung, dass die europäischen Autohersteller von der Abgabe verschont bleiben.

Die formelle Untersuchung zu der Frage, ob Autoimporte in die Vereinigten Staaten Fragen der Nationalen Sicherheit berühren, läuft bereits - und die teils mit heftigen Aussprachen. Eine Entscheidung aber wird erst für den Herbst erwartet.

Für Daimler, BMW und Volkswagen ist der Schaden, der ihnen durch die möglichen Strafzölle entsteht, noch kaum zu ermessen. Offiziell will sich damit ohnehin noch niemand befassen. "Wir setzen das Thema auf die Tagesordnung, wenn es so weit ist", heißt es sinngemäß in allen Presseabteilungen.

Für die Branche steht viel auf dem Spiel, denn Autos werden heutzutage in einem weltumspannenden Netzwerk an verschiedenen Standorten produziert. Das System ist essenziell auf einen freien Warenverkehr angewiesen. Die Errichtung von Schranken an einzelnen Grenzen würde empfindliche Störungen nach sich ziehen.

BMW zum Beispiel produziert in seinem Werk in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina seine Luxus-SUV und verteilt sie anschließend von hier aus auf die Händler in der ganzen Welt - und verbessert so ganz nebenbei die Handelsbilanz der USA. Für die Montage verwendet Spartanburg allerdings viele Komponenten, die wiederum von Zulieferern (oder von BMW-Werken) stammen, die nicht in den USA liegen.

Würden die Autobauer dieses System umstellen und - wie Trump es verlangt - die Autos zu 100 Prozent in den USA produzieren, wären riesige Investitionen fällig. Außerdem wäre das System am Ende womöglich viel ineffektiver und damit teurer als zuvor. Das gleiche gilt übrigens auch für die BMW-Konkurrenten Volkswagen und Daimler. Bezahlen müssten entweder die Käufer oder die Autohersteller. Oder die Arbeiter, die ihren Job verlieren, wenn Standorte abgebaut würden, weil sich die Produktion nicht mehr lohnt.

Aber wie dicht ist das Netzwerk, das die Hersteller inzwischen geknüpft haben, wirklich? Allein anhand der drei großen Autokonzerne aus Deutschland - Volkswagen, Daimler und BMW - lässt sich erkennen, wie global sie arbeiten. Klicken Sie auf die Weltkarte, um die Standorte und Details dazu zu sehen.