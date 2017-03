DSW-Liste 2016 Das sind die größten Kapitalvernichter Deutschlands

Sieben Prozent hat der deutsche Leitindex Dax 2016 zugelegt - nach turbulentem Auf und Ab. Anleger konnten an der Börse also eine ordentliche Rendite erzielen, gerade in Zeiten von Nullzinsen. Wer auf die Aktie von Adidas setzte, freute sich gar über ein Plus von 67 Prozent. Wer allerdings in kleinere börsennotierte Unternehmen investierte, hat unter Umständen große Teile seines Kapitals verloren, wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zeigt.

Seit mehr als 15 Jahren veröffentlicht die DSW eine jährliche Rangliste mit den 50 größten Kapitalvernichtern unter deutschen börsennotierten Unternehmen, jetzt liegen die Ergebnisse für 2016 vor. Die Rangliste gewichtet die Wertentwicklung von Aktien nach einem, drei und fünf Jahren, deshalb stehen unter Umständen auch Unternehmen darauf, die im vergangenen Jahr Kursgewinne verzeichneten, dafür allerdings in den Vorjahren exorbitant an Wert verloren hatten.

Um nicht ausschließlich den Aktienkurs zu bewerten, bezieht die DSW seit dem vergangenen Jahr Dividendenzahlungen in die Berechnung ein. Diese sogenannte Performance-Liste bildet die tatsächlichen Verluste eines Anlegers realistischer ab, SPIEGEL ONLINE verwendet daher diese, auch wenn die Unterschiede zwischen Kurs- und Performance-Liste nur gering sind.

An der Spitze der 50 größten Kapitalvernichter steht Singulus Technologies - und das schon seit einigen Jahren. Innerhalb eines Jahres verlor die Aktie des Maschinenbauers mehr als 90 Prozent an Wert, im Fünfjahresvergleich sind es sogar fast 99 Prozent. Auf den ersten zehn Plätzen der Negativ-Rangliste hat sich im vergangenen Jahr kaum etwas geändert. Auch vier Dax-Konzerne tauchen in der Top 50 auf: Zwei Banken und zwei Energieversorger.

Der Slider zeigt die größten und die bekanntesten Kapitalvernichter im Überblick: