Insolvenzverfahren Finanzielle Probleme bei Dunkin' Donuts 

Die Gastronomiekette Dunkin' Donuts bangt um 30 Filialen, denn die Franchisenehmer S&C International Deutschland und die Will Coffee haben Insolvenz angemeldet. Die Unternehmen beschäftigen zusammen fast 260 Mitarbeiter und betreiben 20 Filialen in Berlin und zehn in NRW - das sind fast die Hälfte aller Dunkin' Donuts-Läden in Deutschland.

Als Grund für die finanziellen Schwierigkeiten nannte ein Unternehmenssprecher die Einführung des Mindestlohns und die rückläufigen Geschäfte an den Hauptbahnhöfen: "Viele der 30 Filialen stehen in Bahnhofshallen und haben durch den Zuwachs an Fernbussen ihre Laufkundschaft verloren".

Bis September soll der Betrieb normal weiterlaufen und die Mitarbeiter erhalten ihre Löhne. Doch was danach passiert, ist unklar. "Wir können momentan nichts genaues sagen, weil das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist", erklärte der Sprecher. Zuletzt eröffnete Standorte hatten sich schon nach kurzer Zeit als unrentabel erwiesen und seien bereits wieder geschlossen worden. Die vom Insolvenzverfahren betroffenen Filialen würden aber grundsätzlich über gute Standorte verfügen, so ein Partner der hinzugezogenen Sanierungsberatung. Das Insolvenzverfahren sei geeignet, um die Geschäftsbetriebe nachhaltig zu sanieren.

Der vorläufige Insolvenzverwalter will in den kommenden Wochen die Sanierungsoptionen prüfen und dabei eng mit der US-amerikanischen Franchisegeberin zusammenarbeiten. Die sieben deutschen Franchisenehmer der Marke Dunkin' Donuts betreiben insgesamt 67 Filialen, die meisten davon in Berlin. Weltweit zählt das Unternehmen mit insgesamt knapp 11.000 Filialen zu den beliebtesten Fettbäckern.