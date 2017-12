Dumping-Verdacht Brüssel untersucht E-Bike-Importe aus China

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis man auch in China gemerkt hat, wie beliebt E-Bikes in Europa sind. Inzwischen liefern chinesische Hersteller ungeheure Mengen an Elektrofahrrädern in die EU - und dabei geht womöglich nicht alles mit rechten Dingen zu. Die EU-Kommission hat deshalb jetzt ein Verfahren zur Prüfung auf unzulässige Subventionen eingeleitet.

Schon Ende Oktober hatte die Brüsseler Behörde nach einer Beschwerde der Fahrradindustrie ein erstes Verfahren eingeleitet, das klären soll, ob chinesische E-Bikes in der EU zu Dumpingpreisen verkauft werden - also unterhalb der Produktionskosten oder der auf dem Heimatmarkt üblichen Preise. Die Kommission könnte innerhalb von 13 Monaten Gegenmaßnahmen einleiten, darunter rückwirkende Zölle auf alle importierten Räder.

Nach Zahlen des europäischen Herstellerverbands EBMA gab es in der EU noch 2010 nahezu keine E-Bike-Importe aus China. Im vergangenen Jahr seien es schon rund 430.000 gewesen, ein Anstieg um 40 Prozent im Vergleich zu Vorjahr. In diesem Jahr werde die Zahl voraussichtlich bei 800.000 liegen.

Verband warnt vor Verlust zehntausender Arbeitsplätze

Doch es ist nicht nur die Menge, die den hiesigen Herstellern Sorge bereitet - es sind vor allem die Preise. Die liegen laut EBMA teils sogar unter den Herstellungspreisen der Europäer. Das, meint Verbands-Generalsekretär Moreno Fioravanti, sei nur durch staatliche Finanzspritzen erklärbar. "Wenn das so weitergeht, werden die Chinesen demnächst den europäischen Markt dominieren."

Sollte die EU keine Gegenmaßnahmen ergreifen, rechnet Fioravanti mit dem Verlust von fast allen 90.000 Arbeitsplätzen in der europäischen Fahrradindustrie binnen zwei bis drei Jahren. Die Hälfte dieser Menschen sei direkt in der Branche beschäftigt, die vor allem aus kleinen und mittelständischen Unternehmen bestehe. In den USA sei von 1996 bis 1998 Ähnliches geschehen, nachdem die Anti-Dumping-Maßnahmen dort nicht verlängert worden seien.

Schon jetzt gingen in der EU pro 1000 importierten Dumping-E-Bikes drei bis fünf hochqualifzierte Jobs verloren, sagt Fioravanti. Als abschreckendes Beispiel nennt er den deutschen Hersteller Mifa, der im Januar Insolvenz angemeldet hat. Ein ehemaliger Einkaufsleiter der Firma nannte als Hauptgrund dafür in einer E-Mail an Fioravanti den Preisdruck durch chinesische Importe.

E-Bike-Markt wächst rasant

Der harte Konkurrenzkampf kommt keineswegs überraschend. Laut dem "Electric Bike Worldwide Report" sind schon heute weltweit rund 200 Millionen E-Bikes im Einsatz. Bis zum Jahr 2050 könnte sich ihre Zahl auf zwei Milliarden verzehnfachen. Die weitaus meisten Räder werden im asiatisch-pazifischen Raum verkauft - wesentlich billiger als in der EU.

Der europäische E-Bike-Markt hat Schätzungen zufolge ein Volumen von rund 1,85 Milliarden Euro. Importe machen 458 Millionen Euro aus, von denen 264 Millionen aus China kommen. Angst macht den europäischen Herstellern vor allem die gigantische Herstellungskapazität Chinas, die 2016 bei 51 Millionen Einheiten lag. Nur 28 Millionen Räder seien verkauft worden. Macht unter dem Strich einen Überschuss von 23 Millionen Rädern - mehr als das Zehnfache des aktuellen europäischen Bedarfs.

In Deutschland werden laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) dieses Jahr 680.000 bis 700.000 E-Bikes verkauft. Das bedeutet, dass die Chinesen theoretisch schon mit jenen 800.000 E-Bikes, die sie in diesem Jahr nach Europa liefern, den gesamten deutschen Markt bequem im Alleingang bedienen könnten.

Dass das nicht der Fall ist, führt ZIV-Geschäftsführer Siegfried Neuberger auf den "qualitativ hochwertigen Markt" in Deutschland zurück. "Die Ansprüche der Nordeuropäer an Motoren, Akkus und Ausstattung sind relativ hoch", so Neuberger. Die deutschen Endverbraucher seien gut informiert, es gebe viele Vergleichstests in einschlägigen Medien. In Südeuropa sei die Kultur anders, folglich sehe man dort schon heute größere Mengen der billigen und qualitativ eher schlechteren E-Bikes aus China.

Die Überlegenheit europäischer Hersteller sieht Neuberger vorerst gesichert: "Ein E-Bike für 400 Euro kommt auch mit Dumping technologisch nicht an europäische Modelle heran." Allerdings müsse das nicht so bleiben. "In China ist das Know-how auch für hochwertige Produkte vorhanden", warnt Neuberger. Die Exporte von Hochklasserädern würden sicher bald zunehmen.