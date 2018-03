Energiekonzerne Anleger bejubeln Zerschlagung von Innogy

Die beiden Energieversorger E.on und RWE wollen Innogy zerschlagen und die Geschäfte untereinander aufteilen. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Montag euphorisch auf die geplante Zerschlagung reagiert: E.on-Aktien legten um etwa fünf Prozent zu, RWE-Aktien um knapp neun Prozent. Innogy-Papiere schossen gar um 13 Prozent in die Höhe.

E.on und RWE hatten am Wochenende überraschend angekündigt, ihre Geschäfte aufteilen zu wollen. E.on will dazu in einem ersten Schritt die RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy kaufen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen. E.on würde das lukrative Netzgeschäft von Innogy erhalten, während die erneuerbaren Energien unter dem Dach von RWE vereint werden sollen. Das erst zwei Jahre alte Unternehmen Innogy würde damit zerschlagen.

RWE als Innogy-Mutter hält noch knapp 77 Prozent der Anteile und soll dafür mit knapp 17 Prozent an Eon beteiligt werden. Zudem sollen diverse Geschäftsteile hin- und hergetauscht werden. RWE zahlt als Ausgleich noch 1,5 Milliarden Euro an E.on. Bindende Verträge wurden allerdings noch nicht abgeschlossen.

Innogy stand zuletzt unter Druck

Analysten von Morgan Stanley bezeichneten die Pläne als "Win-Win-Situation" für alle Beteiligten. "Die Aktivitäten von E.on und Innogy sind strukturell und regional recht identisch", sagte Analyst Sven Diermeier von Independent Research. Das Vorhaben erscheine schlüssig, auch wenn es für die E.on-Aktionäre eine Anteilsverwässerung bedeute, weil Innogy-Aktionäre dann auch an E.on beteiligt wären.

RWE hatte einst als Reaktion auf den eingeleiteten Atomausstieg sein Zukunftsgeschäft mit Netzen, Vertrieb und Ökostrom in Innogy gebündelt und im Herbst 2016 an die Börse gebracht. Bei RWE selbst verblieben die Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke sowie der Großhandel mit Strom.

Innogy war zuletzt schwer gebeutelt. Nach einer Gewinnwarnung und einem Kursverlust an der Börse räumte Vorstandschef Peter Terium im vergangenen Dezember seinen Posten.