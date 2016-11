Branchenstar in der Krise Easyjets Gewinn rutscht ab

Jahrelang quälte die britische Billig-Airline Easyjet etablierte Konzerne wie die Lufthansa. Nun kommt der Angreifer selbst ins Straucheln: Erstmals seit sechs Jahren musste Easyjet einen Gewinnrückgang verbuchen. Im Geschäftsjahr 2016, das im September endete, sank der Vorsteuergewinn um 28 Prozent auf 495 Millionen Pfund (573 Millionen Euro), gab das Unternehmen bekannt - und erwartet auch im kommenden Jahr enorme Probleme.

Günstige Preise, Präsenz auf wichtigen Strecken - damit holte die Fluggesellschaft in den vergangenen Jahren mehr Passagiere an Bord und steigerte so ihren Gewinn. Im Zuge des Brexit-Votums und der darauffolgenden Währungsturbulenzen um das britische Pfund ist das Unternehmen stark unter Druck geraten. Daher half vergangenes Geschäftsjahr auch nicht, dass mit 73,1 Millionen Passagieren so viele die Easyjet-Flugzeuge nutzten wie nie zuvor.

Diese Probleme würden auch 2017 die Ergebnisse in Mitleidenschaft ziehen, teilte Easyjet mit. Der schwache heimische Währung werde aus jetziger Sicht den Gewinn im kommenden Jahr mit 90 Millionen Pfund belasten.

Damit ein Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht das Geschäft in Kontinentaleuropa gefährdet, sondiert Easyjet offenbar derzeit eine Übernahme der TUI-Reisetochter TUIfly. Mit ihr könnten sich die Briten wichtige Flugrechte sichern. Zuletzt hatte Easyjet-Chefin Carolyn McCall mögliche Übernahmen zurückgewiesen. Doch die Managerin muss nun offenbar gegenlenken. Zugleich drängen Easyjet - der zweitgrößte Billigflieger Europas - und die größere Lowcost-Airline Ryanair auf die großen Drehkreuze in Europa und versuchen so, noch mehr Geschäft an sich zu ziehen.

Im harten Konkurrenzkampf versuchen die Billig-Flieger zugleich, mit noch niedrigeren Ticketpreisen zu gewinnen. Sie ziehen so die bereits arg knappen Gewinnmargen der Branche weiter nach unten.