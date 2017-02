Urteil zur Elbvertiefung Entscheidung mit Tiefgang

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Die dicksten Pötte kommen noch immer nach Hamburg, auch ohne Elbvertiefung. Drei gewaltige Frachter ankern an diesem Februartag vor den Containerbrücken am Burchardkai: die "Alexander von Humboldt", die "Tanya", die "Cap San Raphael". Jeder der Stahlkolosse ist 300 bis 400 Meter lang und etwa 50 Meter breit: genug Platz für 9000 bis 16.000 Container. Wie bunte Legosteine sehen die tonnenschweren Kästen von Weitem aus, wenn die Kräne sie zu Containergebirgen stapeln.

Doch die Türme auf den Frachtern in Hamburg sind nicht so schwindelerregend hoch wie in anderen Häfen. Denn volle Ladung hieße: voller Tiefgang. Doch die Elbe ist zu flach für manche modernen Containerriesen.

SPIEGEL ONLINE

Bald könnte sich das ändern. Wenn an diesem Donnerstag das Leipziger Bundesverwaltungsgericht die Elbvertiefung gutheißt. Nach 15 Jahren Streit und einer nicht enden wollenden Kette von Planfeststellungsbeschlüssen, Einsprüchen, Gutachten und Gegengutachten soll der Vorsitzende Richter Rüdiger Nolte nun das alles entscheidende Urteil über Deutschlands größtes Verkehrswegeprojekt sprechen. Und endlich die "Schicksalsfrage für Hamburg" beantworten, wie Bürgermeister Olaf Scholz die Vertiefung und Verbreiterung der Fahrrinne nennt.

Die Grundsatzfrage dahinter reicht weit über Hamburg hinaus: Wie weit darf der Mensch die Natur noch verändern, zum Wohle der Wirtschaft?

Gut hundert Kilometer Elbe liegen zwischen dem Hamburger Hafen und der Nordsee. Schon vor zwei Jahrhunderten war der Strom zu flach für Handelsschiffe. Keine vier Meter tief war damals seine tiefste Stelle bei Ebbe. Achtmal ist die Elbe seit 1818 ausgebaggert worden; heute können Schiffe mit bis zu 12,50 Metern Tiefgang Hamburg unabhängig von Ebbe und Flut anlaufen.

Aber das reicht nicht, meint die Stadt. Sie will in der neunten Vertiefung den Fluss so weit ausbaggern, dass ihn unabhängig von den Gezeiten Schiffe mit 13,50 Metern Tiefgang befahren können. Wenn die Schiffe Hamburg bei Flut verlassen, sollen künftig sogar 14,50 Meter Tiefgang erlaubt sein. Dazu soll der Fluss auch an einigen Stellen verbreitert werden, damit die modernsten Dickschiffe noch aneinander vorbeikommen. Schließlich sind Containerfrachter in den letzten Jahren immer breiter geworden.

SPIEGEL ONLINE

Vordergründig geht es in dem Streit um Details wie die Mauserzeiten der Brandgans, Laichgebiete von Fischen wie der Finte oder Ausgleichsflächen für den bedrohten Schierlings-Wasserfenchel. Aber dahinter verbirgt sich ein fundamentaler Konflikt: Wachstum gegen Umwelt.

Auf der einen Seite: Naturschützer und Elbanrainer, die fürchten, dass die stärkere Strömung Deiche zerstören könnte. Und Bauern, die um ihre Ernten bangen.

"Was wird aus unserem Obst?"

Privat Joachim Meyer, Obstbauer aus Wischhafen

"Die Elbvertiefung bedroht unsere Existenz", sagt Joachim Meyer, Obstbauer aus Wischhafen gegenüber von Glückstadt am Südufer der Elbe. "Wir pflanzen hier im Alten Land in der fünften Generation Obst an: Äpfel, Birnen und Kirschen. Im April und Mai ist es nachts oft noch kalt. Dann müssen wir die Blüten der Pflanzen des öfteren über mehrere Stunden hinweg mit Elbwasser beregnen. So schützen wir sie vor dem Frost." Schon durch die bisherigen Vertiefungen der Elbe sei ihr Wasser über die Jahre hinweg zunehmend salziger und brackiger geworden, weil immer mehr Wasser aus der Nordsee gekommen sei.

"Jetzt werden manche Blüten nach dem Beregnen braun, in der Zeit meines Vaters hat es das nie gegeben. Die Erträge gehen zurück, und unsere Böden versalzen nach und nach. Was wird aus unserem Obst?", fragt Meyer. Er könne das Interesse der Wirtschaft ja verstehen, mehr Schiffe nach Hamburg fahren können zu lassen. "Aber hier bei uns hinter den Deichen leben viele Menschen seit Generationen von der Landwirtschaft. Wir wollen auch eine Zukunft haben."

Auf der anderen Seite: der Hafen, Logistikkonzerne sowie Politiker der Stadt und des Bundes. Sie wollen die Elbe vertiefen, um den Standort Hamburg zu stärken - als Drehkreuz für Deutschlands Exportwirtschaft.

"Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir eine starke Wirtschaft"

Claus Hecking Frank Horch, Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Hansestadt Hamburg

"Ich bin direkt an der Elbe geboren, der Fluss hat mein Leben in vieler Hinsicht geprägt. Und wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, hat sich die Elbe ungemein positiv entwickelt", sagt Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch. "Früher bin ich auf Fischkuttern mitgefahren, und damals war es undenkbar, auf der Elbe ein Fischernetz auszusetzen. Heute darf man in der Elbe wieder baden - und Sie können sogar hier wieder angeln, direkt vor dem Airbus-Werk, in unmittelbarer Nähe des Hamburger Hafens." Diese Entwicklung bestärke ihn in der Meinung, dass die Politik ausgewogen auf wirtschaftliche und ökologische Interessen eingehe, und das geschehe auch beim Vorhaben der Elbvertiefung. Wenn das Bundesverwaltungsgericht dagegen entscheiden würde, "wäre es nicht nur dem Hamburger Hafen zum Nachteil, sondern ganz Deutschland", argumentiert Horch.

Aber braucht der Hafen tatsächlich noch bessere Bedingungen für die Megafrachter? Vor wenigen Jahren prophezeite Horch, 2025 könnten in Hamburg 25 Millionen Container pro Jahr umgeschlagen werden. Zurzeit aber sind es nicht einmal neun Millionen - weniger als 2008. Damit ist Hamburg nur noch Nummer drei in Europa: weit abgeschlagen hinter Rotterdam und neuerdings auch hinter Antwerpen. Angesichts der nachlassenden Globalisierung und der enormen Kosten der Elbvertiefung sei das Projekt völlig unnötig, meinen Umweltschützer.

"Das gesamte Ökosystem käme komplett aus dem Gleichgewicht"

Claus Hecking Alexander Porschke, 1. Vorsitzender des Nabu Hamburg und früherer Hamburger Umweltsenator (Bündnis 90 / Die Grünen)

"Wann ist es endlich genug?", fragt Alexander Porschke vom Nabu Hamburg . Der frühere Hamburger Umweltsenator weist darauf hin, dass die Elbe schon achtmal vertieft wurde. "Diese Eingriffe haben die Natur schon dramatisch verändert, und es kostet die Steuerzahler schon heute mehr als hundert Millionen Euro pro Jahr, diese Tiefe zu erhalten. Jetzt soll dreimal so viel herausgebaggert werden wie beim vergangenen Mal. Das gesamte Ökosystem des Flusses käme komplett aus dem Gleichgewicht." Besonders bedrohlich wäre das für heimische Fische wie die Finte oder Pflanzen wie den nur in der Unterelbe wachsenden Schierlings-Wasserfenchel, argumentiert Porschke. "Wenn wir die bei uns seltenen Tier- und Pflanzenarten nicht schützen in einer der reichsten Regionen der Welt - wie können wir es dann von anderen verlangen?"

Statt auf die Elbvertiefung sollte der Hafen "seine Stärken wie die gute Schienenanbindung ausbauen und mehr Rücksicht auf Umweltbelange nehmen", fordert Porschke. "Immer mehr Unternehmen denken über grüne Liefer- und Transportketten nach, denn ihre Kunden wollen saubere Produkte. Hier hat der Hamburger Hafen besondere Chancen - die aber von einer Elbvertiefung konterkariert würden."

Hafenchef Jens Meier sieht ganz das anders. Ihm zufolge wird die mehr als 600 Millionen Euro teure Ausbaggerung der Elbe seinem Hafen neues Wachstum bescheren.

"Es darf nicht geschehen, dass Reeder ihre Routen auf andere Häfen verlagern"

HPA / Gregor Schläger Jens Meier, Geschäftsführer der Hamburg Port Authority

"Deutschland ist ein Industrieland, das sehr viele sehr schwere Güter in die Welt exportiert: von Maschinenteilen über Anlagen bis hin zu Holz und Papier . Die Schiffe, die hier auslaufen, brauchen Tiefgang", sagt Hafenchef Meier . "Es darf nicht geschehen, dass an der Kaikante Container stehen bleiben - oder, noch schlimmer, dass Reeder ihre Routen auf ganz andere Häfen verlagern."

Es sei zwar richtig, dass der Containerverkehr im Hamburger Hafen zuletzt nicht gewachsen sei, räumt Meier ein. "Doch in dem Moment, in dem wir größere Tiefen anbieten, können die Schiffe künftig viel mehr Verkehr aus dem Ostseeraum mitnehmen. Schon die letzte Vertiefung hat zu einem sprunghaften Anstieg des Warenumschlags geführt." Entscheidend sei aber außer der Vertiefung auch die Verbreiterung der Fahrrinne an bestimmten Stellen. "Gerade auf der Asien-Europa-Route, die für Hamburg und den Welthandel besonders bedeutend ist, sind immer breitere Schiffe unterwegs."

Vieles deutet nach dem bisherigen Prozessverlauf darauf hin, dass sich Richter Nolte von solchen Argumenten überzeugen lässt - und den Baggerern eine Ausnahmegenehmigung erteilt: unter strengen Auflagen.

Wenn die Elbe vertieft wird, könnten die Kräne am Hamburger Burchardkai vielleicht schon in zwei Jahren die ganz hohen Türme auf die Frachter stapeln.

Die Argumente von Gegnern und Befürwortern in voller Länge "Was wird aus unserem Obst?"

Joachim Meyer, Obstbauer aus Wischhafen



"Die Elbvertiefung bedroht unsere Existenz. Wir pflanzen hier im Alten Land in der fünften Generation Obst an: Äpfel, Birnen und Kirschen. Im April und Mai ist es nachts oft noch kalt. Dann müssen wir die Blüten der Pflanzen des Öfteren über mehrere Stunden hinweg mit Elbwasser beregnen. So schützen wir sie vor dem Frost. Doch schon durch die bisherigen Vertiefungen der Elbe ist ihr Wasser über die Jahre hinweg immer salziger und brackiger geworden, immer mehr Wasser kommt aus der Nordsee hierher. Jetzt werden manche Blüten nach dem Beregnen braun, in der Zeit meines Vaters hat es das nie gegeben. Die Erträge gehen zurück, und unsere Böden versalzen nach und nach. Was wird aus unserem Obst?



Wenn die nächste Elbvertiefung kommt, wird das Wasser noch salziger werden. Ich habe Angst, dass es dann ganz unbrauchbar wird. Der Bund und das Land Hamburg haben uns Geld versprochen, damit wir Speicherbecken für Regenwasser bauen können. Aber dann müssten wir den ganzen Betrieb umstrukturieren. Und wenn es längere Kältephasen gibt und die Becken leer werden, müssen wir doch wieder das Elbwasser nehmen. Ich kann verstehen, dass die Wirtschaft Interesse hat, dass mehr Schiffe nach Hamburg fahren. Aber hier bei uns hinter den Deichen leben viele Menschen seit Generationen von der Landwirtschaft. Wir wollen auch eine Zukunft haben." "Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir dafür eine starke Wirtschaft."

Frank Horch, Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Hansestadt Hamburg



"Ohne Hafen würde Hamburg nicht existieren. Unsere Stadt ist über 800 Jahre lang mit dem Hafen mitgewachsen. Die Internationalisierung der regionalen und der gesamten deutschen Wirtschaft, das Wachstum der Exporte und Importe, all das wäre ohne diesen Standort nicht denkbar. Nun verändern sich die Warentransporte: die Schiffe sind in den vergangenen Jahren viel größer und breiter geworden. Wir müssen sicherstellen, dass die für Hamburg bestimmte Ware auch Hamburg erreichen kann. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir dafür eine starke Wirtschaft und Beschäftigungsmöglichleiten.



Ich bin direkt an der Elbe geboren, der Fluss hat mein Leben in vieler Hinsicht geprägt. Und wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, hat sich die Elbe ungemein positiv entwickelt. Früher bin ich auf Fischkuttern mitgefahren, und damals war es undenkbar, auf der Elbe ein Fischernetz auszusetzen. Heute darf man in der Elbe wieder baden - und Sie können sogar hier wieder angeln, direkt vor dem Airbus-Werk, in unmittelbarer Nähe des Hamburger Hafens. Das bestärkt mich in der Meinung, dass wir ausgewogen auf wirtschaftliche und ökologische Interessen eingehen: auch jetzt. Ich bin absolut sicher, dass hier keine Entscheidung gegen die Anpassung der Fahrrinne getroffen werden kann. Aber wenn es doch dazu käme, wäre es nicht nur dem Hamburger Hafen zum Nachteil, sondern ganz Deutschland." "Das gesamte Ökosystem käme komplett aus dem Gleichgewicht"

Alexander Porschke, 1. Vorsitzender des NABU Hamburg und früherer Hamburger Umweltsenator (Bündnis 90 / Die Grünen)



"Wann ist es endlich genug? Die Elbe ist schon achtmal vertieft worden. Diese Eingriffe haben die Natur schon dramatisch verändert, und es kostet die Steuerzahler schon heute mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr, diese Tiefe zu erhalten. Jetzt soll dreimal so viel herausgebaggert werden wie beim vergangenen Mal. Das gesamte Ökosystem des Flusses käme komplett aus dem Gleichgewicht. Besonders bedrohlich wäre das für heimische Fische wie die Finte oder Pflanzen wie den Schierlings-Wasserfenchel, der nur hier in der Unterelbe wächst. Wenn wir die bei uns seltenen Tier- und Pflanzenarten nicht schützen in einer der reichsten Regionen der Welt - wie können wir es dann von anderen verlangen?



Fraglich ist, ob der Hafen diese Vertiefung überhaupt braucht. Viele große Schiffe, die Hamburg anlaufen, nutzen schon die jetzige Tiefe nicht aus - mangels Ladung. Denn der weltweite Containerverkehr entwickelt sich längst nicht so stark, wie die andere Seite vor einigen Jahren prognostiziert hatte. Und so hat Hamburg heute weniger Umschlag als 2008. Der Hafen sollte sich darauf konzentrieren, seine Stärken wie die gute Schienenanbindung ausbauen - und mehr Rücksicht auf Umweltbelange zu nehmen. Immer mehr Unternehmen denken über grüne Liefer- und Transportketten nach, denn ihre Kunden wollen saubere Produkte. Hier hat der Hamburger Hafen besondere Chancen - die aber von einer Elbvertiefung konterkariert würden." "Es darf nicht geschehen, dass Reeder ihre Routen auf ganz andere Häfen verlagern."

Jens Meier, Geschäftsführer der Hamburg Port Authority



"Deutschland ist ein Industrieland, das sehr viele sehr schwere Güter in die Welt exportiert: von Maschinenteilen über Anlagen bis hin zu Holz und Papier. Die Schiffe, die hier auslaufen, brauchen Tiefgang. Es darf nicht geschehen, dass an der Kaikante Container stehen bleiben - oder, noch schlimmer, dass Reeder ihre Routen auf ganz andere Häfen verlagern. Wenn Tausende LKW die Container über Umwege von Deutschland nach Rotterdam oder Antwerpen transportieren müssten, wäre das nicht nur ein Schaden für unsere Volkswirtschaft, sondern auch eine unnötige Belastung für die Umwelt.



Es ist richtig, dass der Containerverkehr im Hamburger Hafen in den vergangenen Jahren nicht gewachsen ist. Doch in dem Moment, in dem wir größere Tiefen anbieten, können die Schiffe künftig viel mehr Verkehr aus dem Ostseeraum mitnehmen. Schon die letzte Vertiefung hat zu einem sprunghaften Anstieg des Warenumschlags geführt. Entscheidend ist für uns aber auch, dass die Fahrrinne an bestimmten Stellen verbreitert wird. Gerade auf der Asien-Europa-Route, die für Hamburg und den Welthandel besonders bedeutend ist, sind immer breitere Schiffe unterwegs. Sie können derzeit nicht ohne weiteres auf der Elbe aneinander vorbeifahren. Die Fahrrinnenanpassung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass deutsche Exportfirmen langfristig und nachhaltig wettbewerbsfähig bleiben."

Zusammengefasst: Am Donnerstag urteilt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Elbvertiefung. Die Stadt Hamburg will den Fluss zum neunten Mal vertiefen und verbreitern lassen, damit Containerschiffe mit großem Tiefgang ohne Probleme von der Nordsee bis zum Hamburger Hafen fahren können. Die Projektbefürworter aus Politik und Wirtschaft versprechen sich hiervon eine Stärkung des Standorts als Drehscheibe der deutschen Exportindustrie. Umweltschützer hingegen halten die abermalige Elbvertiefung für eine auch wirtschaftlich unnötige Belastung der Natur. Obstbauern bangen um ihre Existenz, weil die vertiefte Elbe noch weiter versalzen würde. Vieles deutet nach dem bisherigen Prozessverlauf darauf hin, dass das Bundesverwaltungsgericht das Projekt unter strengen Auflagen genehmigt.