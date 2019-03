Twitter-Streit mit US-Börsenaufsicht Tesla-Chef Musk sieht seine Redefreiheit in Gefahr

Elon Musk will im Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC nicht klein beigeben. Dies macht ein Schriftsatz seiner Anwälte an ein New Yorker Gericht deutlich. Darin verteidigt der Tesla-Chef sein Verhalten bei Twitter und holt zum Gegenangriff auf die Behörde aus. Er warf der Börsenaufsicht unter anderem vor, sie wolle sein Verfassungsrecht auf Redefreiheit einschränken.

Für den Milliardär steht viel auf dem Spiel: Die SEC ist der Ansicht, Musk habe sich nicht an eine im vergangenen Jahr geschlossene Übereinkunft gehalten. Darin verpflichtete sich Tesla, Tweets von Musk, die den Aktienkurs bewegen könnten, künftig vorher freizugeben. Ein Gericht soll nun klären, ob der Manager gegen diese Abmachung verstoßen hat. Sollte Musk schuldig gesprochen werden, könnte das für ihn weitere Strafen und Einschränkungen bedeuten.

Der Streit begann im vergangenen Jahr mit einem Tweet von Musk, in dem er ankündigte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Er hatte geschrieben, dass die Finanzierung für einen solchen Deal gesichert sei, obwohl er keine festen Zusagen präsentieren konnte. Nach Ansicht der Regulierer führten Musks Tweets Anleger in die Irre, die SEC verklagte ihn.

Die SEC forderte damals unter anderem, Musk von Chefposten in börsennotierten Unternehmen zu verbannen. Unter diesem Druck lenkte der Tesla-Chef ein und sagte zu, marktbewegende Nachrichten nicht mehr eigenmächtig über seine Social-Media-Kanäle zu verbreiten. Musk hat allein auf Twitter mehr als 25 Millionen Follower.

Im Februar gab es nun erneut Ärger. "Tesla baute 0 Autos 2011, aber wird 2019 rund 500 000 bauen", twitterte Musk. Kurz danach stellte er klar, dass damit nicht die tatsächliche Jahresproduktion gemeint sei, sondern nur eine aufs Jahr hochgerechnete Produktionsrate zum Stand Ende 2019.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon Musk (@elonmusk) 20. Februar 2019

Tesla hatte in einem Brief an die Aktionäre Ende Januar 400.000 ausgelieferte Fahrzeuge als Ziel für das laufende Jahr genannt. Damit sei der Tweet nicht nur unabgesprochen, sondern auch inhaltlich falsch gewesen, argumentierte die SEC. Dies sei ein klarer Verstoß gegen die Vereinbarung.

In Musks Antwort heißt es nun, die Börsenaufsicht gehe zu weit mit ihren Forderungen nach vorheriger Freigabe seiner Tweets. Es gebe keine Grundlage dafür, Musk wegen eines "einzelnen, unerheblichen Tweets zu belangen, der sich pflichtgemäß an die Anweisung gehalten hat", erklärten seine Anwälte schriftlich vor Gericht. Seine Äußerungen hätten sich an den bereits veröffentlichten Zahlen und Zielen orientiert und er selbst habe lediglich den Blick nach vorn gerichtet.

Er sei mit Recht davon ausgegangen, dass die umstrittene Twitter-Nachricht nicht relevant für den Börsenkurs sei - und die Behörde habe das Gegenteil nicht nachgewiesen. Die SEC wolle das Gericht dazu bringen, auf Musks Recht auf Redefreiheit herumzutrampeln.

Musks Anwälte werfen der Börsenaufsicht vor, sie reagiere mit ihrer Forderung nach Ermittlungen gegen den Tesla-Chef vielmehr auf dessen Äußerungen in der TV-Sendung "60 Minutes". Dort hatte Musk im Dezember erklärt: "Ich möchte ganz klar sagen: Ich respektiere die SEC nicht."

Musks Anwälte schreiben nun, die Behörde überschreite in "beunruhigender und beispielloser" Weise ihre Befugnisse. Musk habe seine Twitter-Einträge bereits stark reduziert und wenn er Tesla nun sogar in unbedeutenden Tweets nicht mehr verwenden dürfe, missachte dies seine freie Meinungsäußerung.

Nun muss die New Yorker Richterin Alison Nathan entscheiden, ob Musk gegen die Auflagen verstoßen hat. Der erneute Ärger könnte den Manager nach Einschätzung von Experten im schlimmsten seinen Job als Firmenchef kosten. Letztlich gehe es auch um die Glaubwürdigkeit der SEC als Garantin der Interessen von Investoren, argumentieren sie.