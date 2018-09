Neuer Ärger für Elon Musk Buchhalter geht, Tesla-Aktie rauscht ab

Und Elon Musk konsumiert doch Marihuana: In einem Interview hatte der Tesla-Chef Ende August dies noch abgestritten. Jetzt rauchte er während eines Podcasts eine Tabak-Marihuana-Mischung.

Musk verglich in dem Gespräch mit dem Komiker Joe Rogan seinen unablässig arbeitenden Erfindergeist mit "Explosionen". Als kleiner Junge habe er sich gefragt, ob er verrückt sei, weil es anderen Menschen offenbar nicht so erging wie ihm.

"Ich glaube, du willst nicht notwendigerweise ich sein", sagte Musk zu seinem Gesprächspartner. "Du würdest das nicht besonders mögen." Vielleicht sei es am Anfang "toll, aber was, wenn es nicht mehr aufhört".

Musk raucht angeblich "fast nie"

Während des weitschweifigen Gesprächs mit Rogan paffte Musk eine ihm angebotene Zigarette mit einer Tabak-Marihuana-Mischung. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist der Konsum erlaubt. "Ich rauche Gras normalerweise nicht, fast nie", sagte der US-Unternehmer. "Ich finde nicht, dass es gut für die Produktivität ist. Es ist wie eine Tasse Kaffee im Rückwärtsgang."

Auch in einem Interview mit der "New York Times" Ende August hatte Musk gesagt, dass Marihuana einen lähmenden Effekt habe. Er räumte allerdings ein, manchmal das Schlafmittel Ambien zu konsumieren.

Der Tesla-Chef hatte Mitte August mit Tweets für Wirbel gesorgt, in denen er über einen möglichen Rückzug seines Unternehmens von der Börse gesprochen und gesundheitliche Belastungen eingeräumt hatte. An den Aktienmärkten sorgte die unkonventionelle Ankündigung für Unruhe. Ende August verkündete Musk, dass Tesla nun doch an der Börse bleibe.

Tesla-Chefbuchhalter tritt ab

Für weiteren Aufruhr bei dem Elektroauto-Pionier sorgt der Rücktritt von Chefbuchhalter Dave Morton. Er verlässt das Unternehmen nach nur einem Monat im Amt mit sofortiger Wirkung, teilte Tesla mit. Die Aktie des Unternehmens verlor im frühen Handel an der Wall Street fast zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang April.

Mortons Abgang ist für die Firma, der zuletzt bereits viele Manager den Rücken kehrten, ein großer Verlust. Der Finanzfachmann hatte eine wichtige Personallücke schließen sollen, sein Vorgänger Eric Branderiz hatte Tesla am 7. März "aus persönlichen Gründen" verlassen.

Er fühle sich unwohl mit dem Ausmaß des öffentlichen Interesses, das Tesla auf sich ziehe - und mit dem Arbeitstempo, hieß es. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll zudem Personalchefin Gaby Toledano nach einer Auszeit nicht mehr in das Unternehmen zurückkehren.

Für Tesla kommen die Probleme höchst ungelegen. Das Unternehmen kämpft schon länger mit Produktionsschwierigkeiten beim Hoffnungsträger Model 3, seinem ersten günstigen Elektroauto für breitere Käuferschichten.

Derzeit sorgt auch eine bizarre Fehde zwischen Musk und einem britischen Taucher für Aufsehen, der im Juli bei der Rettung eines thailändischen Fußballteams aus einer Höhle mitgeholfen hatte.