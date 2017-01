Tesla-Gründer Elon Musk will jetzt auch noch Tunnel bohren

Wenn es um erratische Tweets und vollmundige Ankündigungen geht, gibt es einen Mann, der US-Präsident Donald Trump wenig nachsteht. Es ist Elon Musk, Gründer des Elektroauto-Konzerns Tesla . Wenn Tesla wie zuletzt wegen Unfällen mit dem Autopiloten in die Kritik gerät, dann twittert Musk schon mal spät nachts etwas kryptisch anmutende Nachrichten von einem neuen "Masterplan" in die Welt.

Daneben treibt Musk weitere, nicht minder ambitionierte Projekte voran. Die Raumfahrt-Firma SpaceX etwa (soll 2018 eine Raumkapsel zum Mars schießen) oder das neuartige Transportsystem Hyperloop (soll Menschen mit 1225 Kilometern pro Stunde durch Röhren schießen).

Nun scheint es, als habe Musk die nächste Branche ins Visier genommen: den Tunnelbau. "Aufregende Fortschritte an der Tunnelfront", twitterte der Tesla-Gründer am Mittwoch. "Ich plane, in einem Monat oder so mit dem graben zu beginnen."

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so. — Elon Musk (@elonmusk) 25. Januar 2017

Die Nachricht bereitet Branchenkreisen Kopfzerbrechen. Was hat Musk vor? Soll der Tunnel tatsächlich - wie in einem weiteren Tweet angekündigt - in Los Angeles verlaufen? Und, wichtiger noch: Darf er das überhaupt, einfach so einen Tunnel graben? Dieser Frage ist das "Wall Street Journal" nachgegangen. Die Antwort der US-Wirtschaftszeitung: Nein, eigentlich nicht. Bevor ein solches Projekt grünes Licht erhalte, müssten die Auswirkung auf die Umwelt untersucht , öffentliche Anhörungen abgehalten und Studien über die Auswirkungen von Lärm und Vibration eingeholt werden.

Musk hatte bereits im Dezember die Entwicklung neuartiger Tunnelbohrer angedeutet. Da saß er offenbar im Auto. "Der Verkehr macht mich wahnsinnig. Ich werde eine Tunnelbohrmaschine bauen und einfach zu graben beginnen...", schrieb er auf Twitter.

I am actually going to do this — Elon Musk (@elonmusk) 17. Dezember 2016

Der Weltmarktführer für die Herstellung von Tunnelvortriebsmaschinen scheint Musks Ankündigungen allerdings durchaus ernst zu nehmen. Es ist die deutsche Firma Herrenknecht aus Schwanau in Baden-Württemberg. Martin-Devid Herrenknecht, Sohn des Firmengründers, sagte jedenfalls Anfang Januar in einem Interview mit dem "Handelsblatt", man habe die Musks Äußerungen "sehr wohl vernommen". Es gebe Gerüchte, Musk interessiere sich für neue Technologien im Tunnelbau. Herrenknecht beobachte jedenfalls "sehr genau, was er vorhat".

Sicher ist sicher. Bei Musk kann man ja nie wissen.