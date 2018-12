Tesla-Chef Elon Musk "Ich respektiere die Börsenaufsicht nicht"

Tesla-Chef Elon Musk hat die US-Börsenaufsicht SEC erneut provoziert: "Ich möchte ganz klar sagen: Ich respektiere die SEC nicht", sagte Musk in einem Interview des TV-Senders CBS. Er habe sich lediglich "aus Respekt vor dem Rechtssystem" ihren Forderungen gebeugt.

Im Oktober hatte sich Musk mit der SEC auf einen Vergleich geeinigt, nachdem die Behörde ihn wegen seiner umstrittenen Tweets zum möglichen Börsenabgang von Tesla angeklagt hatte. Demnach musste Musk für drei Jahre den Vorsitz im übergeordneten Verwaltungsrat abgeben, darf aber Tesla-Chef bleiben. Im Vergleich zu europäischen Aufsichtsräten hat ein US-Verwaltungsrat mehr Vollmachten und bestimmt auch die Firmenstrategie mit.

Nach Ansicht der Regulierer führten Musks Tweets, in denen er angekündigt hatte, einen Rückzugs Teslas von der Börse zu prüfen, Anleger in die Irre. Er hatte in einem Tweet geschrieben, dass die Finanzierung für einen solchen Deal gesichert sei, obwohl er keine festen Zusagen präsentieren konnte.

Tesla darf Musks Tweets vorher gegenlesen

Außerdem verpflichtete sich Tesla in der Einigung mit der SEC, Tweets von Musk, die den Aktienkurs bewegen könnten, künftig vorher freizugeben. Seitdem seien allerdings keine seiner Twitter-Beiträge vom Unternehmen redigiert worden, und sie würden auch nicht grundsätzlich vorher geprüft, sagte der Tesla-Chef der am späten Sonntag ausgestrahlten CBS-Sendung "60 Minutes".

Auf die Frage, wie Tesla dann wissen könne, dass die Tweets keine Kursbewegungen auslösen werden, reagierte Musk so: "Ich denke mal, dann können uns ein paar Fehler passieren. Niemand ist perfekt." Der Tech-Milliardär hatte der SEC bereits kurz nach der Einigung auf Twitter vorgeworfen, mit ihrem Handeln Börsenspekulanten zuzuarbeiten, die von einem Kursverfall der Tesla-Aktien profitieren.