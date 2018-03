Elon Musk Unterstützt der Tesla-Chef Trumps Zollpläne?

Elon Musk würde gerne nach seinen Vorstellungen in China Geschäfte machen. Doch der geplante Bau einer Fabrik des Elektroautoherstellers Tesla in Shanghai zieht sich hin. Die Volksrepublik hält ausländische Investoren an der kurzen Leine. Nun sieht Musk in der Diskussion um Schutzzölle offenbar eine Chance, Druck gegen Peking aufzubauen.

Via Twitter wandte sich der Unternehmer öffentlich an US-Präsident Donald Trump - am selben Tag, als dieser die Schutzzölle für die amerikanische Stahl- und Aluminiumindustrie verkündete. "Denken Sie, die USA und China sollten gleiche und faire Regeln für Autos haben?", schrieb Musk an Trump gerichtet.

Er sei zwar gegen Importzölle, schreibt Musk weiter. Doch die gegenwärtigen Regeln machten die Sache sehr schwierig. "Es ist, als ob man bei einem Olympischen Wettkampf Bleischuhe trägt."

I am against import duties in general, but the current rules make things very difficult. It’s like competing in an Olympic race wearing lead shoes. — Elon Musk (@elonmusk) 8. März 2018

Es herrsche eine ungleiche Behandlung von US-Autofirmen in China im Vergleich zu chinesischen Autobauern in den USA, twitterte Musk. Dies habe er bereits mit der vorherigen US-Regierung besprochen, passiert sei nichts. "Ich will nur ein faires Ergebnis, idealerweise mit gleichermaßen moderaten Zöllen/Regelungen. Nicht mehr." Er rechne mit einer Einigung. China habe sich bereits willens gezeigt, den Markt zu öffnen.

China begrenzt den Anteil ausländischer Konzerne an chinesischen Firmen und belegt importierte Autos mit hohen Zöllen. Tesla will Autos in der Volksrepublik bauen und ist über den Bau einer Fabrik in Shanghai schon seit Längerem in Gesprächen mit den chinesischen Behörden. Als Hürde in den Verhandlungen gilt, dass Musk über jedes lokale Unternehmen die komplette Kontrolle behalten will.

Musk und Trump haben ein nicht ganz unbelastetes Verhältnis. Im Sommer 2017 hatte der Manager ein Beratergremium des US-Präsidenten verlassen - als Reaktion auf den Rückzug der USA vom Pariser Klimaschutzabkommen. Trumps aktueller Kurs scheint wieder mehr in Musks eigene Strategie zu passen.