Strom für 50.000 Haushalte EnBW baut Deutschlands größten Solarpark

Östlich von Berlin soll nach dem Willen des Energieversorgers EnBW bald Solarstrom gewonnen werden - und zwar sehr viel Solarstrom. Einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge plant der Konzern in Weesow-Willmersdorf (Brandenburg) den Bau einer Solaranlage auf 164 Hektar Land, das entspricht mehr als 200 Fußballfeldern.

Die geplante Leistung gibt das Unternehmen mit 175 Megawatt an. Das wäre genug Strom, um 50.000 Haushalte ein Jahr lang mit Elektrizität zu versorgen - und zugleich die bislang größte Anlage dieser Art in Deutschland. Der erste Strom könnte ab 2020 fließen.

Das Investitionsvolumen wird in Branchenkreisen auf bis zu 150 Millionen Euro geschätzt. Finanzieren will EnBW die Anlage nach Aussage von Technik-Vorstand Hans-Josef Zimmer ohne staatliche Förderung. "Wir sind überzeugt, dass sich zumindest erste große Solarparks in absehbarer Zeit wirtschaftlich betreiben lassen - ohne Subventionen", sagte er dem "Handelsblatt".

Sollte das tatsächlich gelingen, wäre das eine Zäsur: Bislang war Solarstrom in Deutschland stark gefördert worden. Inzwischen gibt es aber auch Startups wie Enyway, die Ökostromsubventionen überflüssig machen wollen. Auch Vattenfall hat ehrgeizige Solarpläne.