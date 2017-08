Schwedischer Telekomkonzern Bei Ericsson sollen 25.000 Arbeitsplätze gefährdet sein

Der schwedische Telekomausrüster Ericsson prüft einem Medienbericht zufolge den Abbau von 25.000 Jobs. Die Arbeitsplätze des kriselnden Unternehmens sollen außerhalb des Heimatlands wegfallen, berichtete die Tageszeitung "Svenska Dagbladet" unter Berufung auf nicht genannte Unternehmenskreise. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 109.000 Angestellte.

Ericssons Konzernchef Börje Ekholm hatte im Juli angekündigt, die Sparmaßnahmen zu verstärken, um die angekündigte Verdoppelung der Gewinnmarge zu erreichen. Zudem sollen die Kosten bis Mitte 2018 um jährlich rund zehn Milliarden Kronen (1,05 Milliarden Euro) reduziert werden. Gleichzeitig hatte Ericsson angekündigt, sich aus einigen Geschäftsfeldern zurückzuziehen, wodurch die Umsätze bis 2019 ebenfalls um rund zehn Milliarden Kronen sinken dürften.

Welche Länder oder Einheiten vom Sparkurs betroffen sind, könne noch nicht gesagt werden, teilte Ericsson auf der Internetseite mit. Auch sei es noch zu früh, um über einzelne Maßnahmen zu sprechen. "Svenska Dagbladet" zitiert jedoch eine "mit den Prozessen vertraute Person" mit den Worten: "Ericsson stellt gerade Ingenieure ein, um den Schaden zu beheben, die frühere Sparprogramme verursacht haben."

Eine andere nicht näher genannte Quelle sagte der Zeitung: "Es ist logisch, dass man die Möglichkeiten betrachtet, die Geschäfte grenzüberschreitend zu ordnen." In seltenen Fällen könnten demnach auf bestimmten Märkten aber 80 bis 90 Prozent der Mitarbeiter betroffen sein. Es drohe ein brutales Sparpaket.

Ericsson war im Frühjahr angesichts scharfer Konkurrenz und schwächerer Nachfrage in Schwellenländern tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht. Dem Konzern macht zu schaffen, dass in den Industrieländern viele Mobilfunkprojekte abgeschlossen sind - und der Übergang zur nächsten Generation 5G wohl frühestens 2020 ansteht. Zudem setzen den Schweden Rivalen wie Huawei aus China und der finnische Nokia-Konzern immer stärker zu.

Bereits 2016 hatte Ericsson 7000 Stellen abgebaut, der Umsatz war um fast zehn Prozent auf knapp 223 Milliarden Kronen zurückgegangen. Auch in Schweden hatte die Firma bereits Tausende Jobs gestrichen. Sie beschäftigt in Schweden derzeit noch etwa 14.000 Menschen.