Streit um Reformen ESM knüpft Finanzhilfen für Griechenland an IWF-Beteiligung

Der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM verknüpft die Auszahlung weiterer Finanzhilfen an Griechenland mit der Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an dem Programm. Eine Überweisung weiterer Mittel könne es nur geben, nachdem der IWF entschieden habe, an dem Hilfsprogramm teilzunehmen, sagte ESM-Chef Klaus Regling.

Damit dürfte die Regierung in Athen unter Druck geraten, denn das bisherige Geld der Eurostaaten, die das Land vor dem Kollaps bewahren, wurden im aktuellen Rettungsprogramm ohne den IWF ausgezahlt. Der Währungsfonds will nur teilnehmen, wenn für ihn die Tragfähigkeit der griechischen Schulden gesichert ist. Die Eurostaaten sehen das als gegeben an, der IWF nicht.

Regling sagte, der Währungsfonds müsse sich nicht unbedingt finanziell beteiligen, seine Fachkenntnis sei aber vonnöten. Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hatte zuletzt gesagt, die Beteiligung des IWF sei nicht verhandelbar. Eine Verbindung zur Auszahlung einer nächsten Kredittranche hatte er aber nicht gezogen.

Der IWF will am 6. Februar über seine Rolle bei dem bis zu 86 Milliarden Euro schweren Programm beraten. Im Sommer muss Griechenland mehrere Milliarden Euro an die internationalen Geldgeber zurückzahlen.

Das hoch verschuldete Land ist seit 2010 von Finanzhilfen abhängig. Die internationalen Institutionen und die griechische Regierung hatten sich 2015 in dramatischen Verhandlungen auf Zahlungen von bis zu 86 Milliarden Euro bis 2018 geeinigt und Schuldenerleichterungen in Aussicht gestellt. Im Gegenzug dafür muss Griechenland schrittweise Spar- und Reformmaßnahmen umsetzen.