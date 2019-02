Strauchelnder Modekonzern Esprit streicht gut 400 Stellen in Deutschland

Der in die roten Zahlen gerutschte Modekonzern Esprit streicht in Deutschland mindestens 400 Stellen. Betroffen sei zunächst die deutsche Zentrale in Ratingen, die bis Ende Juni ebenso wie das weltweite Netz des Unternehmens 35 bis 40 Prozent aller Verwaltungsstellen abbauen müsse, teilte die Firma mit. In Ratingen waren Ende 2018 etwa 1160 Mitarbeiter beschäftigt.

Hinzukommen kann ein Personalabbau durch Ladenschließungen. Das Unternehmen kündigte an, die Rentabilität aller Läden zu überprüfen und in "manchen Fällen" auch Geschäfte zu schließen. Ende 2018 waren in Deutschland in 137 Esprit-Läden gut 1540 Mitarbeiter beschäftigt.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 hatte der Modekonzern einen Nettoverlust von umgerechnet knapp 199 Millionen Euro gemacht. Der Umsatz ging im ersten Halbjahr um mehr als 14 Prozent auf umgerechnet gut 758 Millionen Euro zurück.

Esprit-Chef Anders Kristiansen kündigte ein Sanierungsprogramm mit einer zunehmenden Konzentration auf den asiatischen Markt an. Bislang erwirtschaftet das Unternehmen mehr als die Hälfte seiner Umsätze in Deutschland und insgesamt knapp 90 Prozent der Erlöse in Europa.