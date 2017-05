EU-Kommission stellt Freihandelspläne vor Bloß kein neues Chlorhühnchengate

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Cecilia Malmström, Handelskommissarin der EU, spricht fließend Spanisch. Das bringt der Schwedin Sympathiepunkte ein, wenn sie in Mexiko-City für die Erneuerung des Handelsabkommens mit der EU wirbt. Seit US-Präsident Donald Trump das Nafta-Abkommen mit Mexiko und Kanada offen in Frage stellt, ist die Kommissarin weltweit eine begehrte Gesprächspartnerin.

Natürlich fällt in Malmströms Rede das Wort Mauer: sie versichert, dass man sich in Europa mit Mauern auskenne und wisse "dass dies kein Weg ist, einem Land wieder Größe zu verleihen". Bei den Politikern und Geschäftsleuten im Saal kommt die Anspielung gut an.

Fast zeitgleich präsentieren auf der anderen Seite der Welt in Brüssel die Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans und Jyrki Katainen, ein Papier, das die handelspolitische Ausrichtung der EU im kommenden Jahrzehnt bestimmen soll. Der Tenor: Globalisierung ist gut, wenn man sie zu lenken weiß. Konkrete Pläne stellen sie nicht vor, das Papier solle nur "ein Anstoß zur Diskussion sein", sagt Timmermans - und es kommt nicht zufällig genau jetzt.

Seit der Wahl Donald Trumps ist in den USA viel von Abschottung und Strafzöllen bis hin zur Androhung von Handelskriegen die Rede. Und auch innerhalb der EU gewinnen protektionistische und nationalistische Stimmen an Popularität. Selbst der EU-Hoffnungsträger Emmanuel Macron plädiert dafür, bei öffentlichen Ausschreibungen europäische Firmen zu bevorzugen. Ein EU-Protektionismus, den der Finne Katainen ablehnt: "Das wäre ein Qualitätsverlust und nicht im Sinne der Steuerzahler". Und anders als früher wollen die Brüsseler Bürokraten die Bürger einbeziehen.

Die EU hat aus TTIP gelernt

Das die EU-Kommission da einigen Nachholbedarf hat, zeigt ein heutiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Das Gericht hat der Europäischen Bürgerinitiative gegen TTIP und Ceta Recht gegeben, deren Registrierung die EU-Kommission verweigert hatte. "Das ist nicht nur eine schallende Ohrfeige für die EU-Kommission, sondern auch ein Meilenstein bei der Stärkung der Bürgerbeteiligung in der EU", sagt der BUND-Handelsexperte Ernst-Christoph Stolper.

"Sorgen müssen adressiert werden" heißt es nun etwas kleinlaut in dem Papier und Kommissions-Vize Timmermans fordert, "unsere gemeinsamen Normen und Werte müssen die Wirtschaft beeinflussen und nicht umgekehrt". Dass die EU-Bürger Sorgen haben, wenn es um Freihandelsabkommen geht, weiß die Kommission spätestens seit den TTIP-Protesten im vergangenen Jahr. Damals trieb die Angst vor Genmais und manipuliertem Hähnchenfleisch tausende Menschen auf die Straße. Ein solches "Chlorhühnchengate" will die EU unbedingt verhindern.

DPA Anti-TTIP-Demo (in Berlin)

Die Menschen sollen mitgenommen werden - auch weil die EU keine Wahl hat. Zwar hat sie im Prinzip die Entscheidungshoheit über Handelsfragen wie Abkommen mit anderen Staaten, allerdings nur solange keine nationalen Zuständigkeitsbereiche betroffen sind. In dem Fall handelt es sich um sogenannte "gemischte Abkommen", über die die Parlamente der Mitgliedstaaten abstimmen und ihr Volk beteiligen können.

Ceta beispielsweise, das Handelsabkommen mit Kanada, segnen noch 40 nationale Parlamenten ab. Und im Fall des Abkommens mit Singapur klärt der Europäische Gerichtshof (EuGH) gerade, ob es sich um ein solches gemischtes Abkommen handelt. Die Generalanwältin ließ bereits durchblicken, dass EUSFTA (EU-Singapore Free Trade Agreement) der Zustimmung der Mitgliedstaaten bedürfe.

So ganz kommt die EU an ihren Bürgern und nationalen Parlamenten also nicht vorbei. Deshalb versucht die Kommission jetzt, die Handelsabkommen aus der politischen Schmuddelecke zu holen - denn für die EU geht es um viel. "Die Globalisierung führt nicht per se zu Ungleichheit, solange man sie steuert", sagte Katainen, "es liegt an uns, Freihandel zu Fairhandel zu machen".

Wenn es die EU nicht macht, macht es China

Die EU verhandelt aktuell nicht nur mit Mexiko, sondern auch mit Japan, Australien, Neuseeland, Chile und in Südostasien. Die Hoffnung: vereinfachter Zugang zu neuen Absatzmärkten und zur wachsenden Mittelklasse in vielen Schwellenländern. Die Sorge: Wenn die EU das Machtvakuum, das die USA unter Trump hinterlassen haben nicht füllt, dann macht es China.

Nachdem Trump das Freihandelsabkommen TPP mit verschiedenen Pazifikstaaten platzen ließ, steht China als neuer Handelspartner hoch im Kurs. So lobte Australien bereits den großen Absatzmarkt mit 1,3 Milliarden Konsumenten und die einfache Kooperation - mit wenigen Auflagen bei Umweltschutz oder Menschenrechten.

Ein Land, für das TPP mit China keine Option ist, ist Japan. Wenn die EU von neuen Handelsabkommen spricht, dann meint sie vor allem das asiatische Land. Im März besuchte der japanische Ministerpräsident Brüssel im April wurde in Tokio weiterverhandelt - noch in diesem Jahr soll ein Abschluss her. Japan ist mit Warenexporten im Wert von rund 50 Billionen Euro der zweitwichtigste Absatzmarkt in Asien.

Höchste Zeit also für Cecilia Malmström, auch noch Japanisch zu lernen.

Zusammengefasst: Nach dem vorläufigen Scheitern von TTIP und TPP versucht die EU neue Freihandelsabkommen mit Mexiko, Japan und weiteren Ländern zu schließen. Die EU-Kommission stellte dazu ein Papier vor, dass vor allem die Bürger mitnehmen soll: Die Globalisierung soll gezähmt werden, heißt es darin, damit "freier Handel fairer Handel wird".