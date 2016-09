Steuertricks in Irland: Apple könnte erst der Anfang sein

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will offenbar noch gegen weitere multinationale Konzerne vorgehen, die wegen ihrer umstrittenen Firmenstruktur in Irland Steuern gespart haben. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Vestager, die EU-Kommission könne auch die Steuerarrangements zwischen Irland und anderen Unternehmen unter die Lupe nehmen. Konkrete Beispiele nannte sie dabei nicht.

Die EU-Kommission hatte am Dienstag eine Steuervereinbarung zwischen Irland und Apple untersagt und die irische Regierung angewiesen, 13 Milliarden Euro Steuern von dem US-Technologiekonzern nachzufordern. Sie warf dem Unternehmen unter anderem vor, auf seine in Europa erzielten und in Irland gebündelten Gewinne im Jahr 2014 nur 0,005 Prozent Steuern gezahlt zu haben. Apple-Chef Tim Cook warf ihr daraufhin Antiamerikanismus und eine unberechtigte Jagd auf Apples Steuerzahlungen vor.

Vestager sagte, Apple könne die von der EU-Kommission verlangte Steuerrückforderung Irlands reduzieren, falls die USA beschlösse, die in Irland gebündelten europäischen Gewinne des Unternehmens zu besteuern.

In einem Interview mit dem irischen Fernsehen sagte Cook, Apple plane seine im Ausland geparkten Bargeldreserven von mehr als 200 Milliarden Dollar in die USA zurückzuholen. Dem Apple-Chef zufolge hat der Konzern bereits mehrere Milliarden für die erwarteten Steuerzahlungen zurückgestellt.