Kartell bei Kühlsystemen EU verhängt Millionenstrafe gegen Autozulieferer

Mehrere Hersteller von Kühl- und Lüftungssystemen für Autos sind der verbotenen Preisabsprache überführt worden. Die EU-Kommission hat deshalb gegen sechs Zulieferer Strafen von insgesamt 155 Millionen Euro verhängt.

Auf den deutschen Anbieter Mahle Behr entfiel mit rund 62 Millionen Euro die zweithöchste Geldbuße, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Das Unternehmen habe mit Denso aus Japan und Valeo aus Frankreich zwischen 2005 und 2009 Preise für Heizungen, Lüftung und Klimatechnik gegenüber den Abnehmern Daimler , BMW und Volkswagen Stammaktien vereinbart. Valeo muss deshalb rund 18 Millionen Euro zahlen. Denso wurde die Strafe entlassen, weil es die Kartellwächter über die Absprachen informierte.

Den größten Teil muss mit rund 63 Millionen Euro der japanische Konzern Sanden wegen der Teilnahme an einem anderen Kartell bezahlen. Betroffen sind zudem die japanischen Unternehmen Calsonic und Panasonic , wobei Letzterem die Geldbuße wegen der Kronzeugenregelung ebenfalls erlassen wurde. Alle Firmen haben die Preisabsprachen zugegeben.

Die Absprachen schadeten nicht nur den Abnehmer-Firmen sondern auch vielen Autokäufern. "Klimatisierungs- und Kühlkomponenten sind zwar als Produkte nicht zu sehen, dafür aber umso mehr zu spüren", teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager mit. "In diesem Fall haben Sie sie möglicherweise auch in Ihrem Portemonnaie gespürt, obwohl die Temperaturregulierung in Ihrem Auto funktioniert."