Lufthansa-Billigtochter Eurowings-Flugbegleiter streiken am Donnerstag

In der Nacht zum Mittwoch ist auch der letzte Einigungsversuch im Konflikt zwischen der Flugbegleitergewerkschaft Ufo und der Lufthansa-Billigtochter Eurowings geplatzt. Für Donnerstag hat die Gewerkschaft nun Streiks angekündigt. Details werden heute spätestens um 18 Uhr veröffentlicht, teilte Ufo am Mittwoch mit.

Der Konflikt zwischen Ufo und Eurowings köchelt bereits seit drei Jahren. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter. Die Airline steuert mit 23 Flugzeugen von Düsseldorf und Hamburg Ziele in Europa an.

Fraglich ist, wie viele der rund 400 Flugbegleiter Ufo tatsächlich zu einem Streik bewegen könnte, da auch die Konkurrenzgewerkschaft Ver.di in der Belegschaft stark vertreten ist. Verdi hatte im September einen Warnstreik durchgeführt, in dessen Folge acht Flüge in Düsseldorf annulliert werden mussten.

Ufo sieht die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen bei Eurowings. Ein Unternehmenssprecher reagierte mit Unverständnis auf die Streikdrohung. "Wir haben der Ufo gestern eine Schlichtung zu allen offenen Tarifvertragsthemen angeboten", sagte er in Düsseldorf. Zudem habe man angeboten, den neuen Schlichtungsvorschlag der Ufo bis Mittwochnachmittag zu prüfen.