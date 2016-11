Hamburg und Düsseldorf Ver.di ruft Eurowings-Mitarbeiter zu Streiks auf

Die Gewerkschaft Ver.di hat die Kabinenbeschäftigten der Fluggesellschaft Eurowings aufgerufen, am Dienstag in Hamburg und Düsseldorf streiken. An beiden Standorten sollen die Beschäftigten von fünf Uhr morgens bis 20 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte der Bundesvorstand der Gewerkschaft mit.

Trotz mehrmonatiger Verhandlungen habe mit dem Vorstand von Eurowings bislang kein Ergebnis über einen Tarifabschluss erzielt werden können.

Zuletzt hatte das Kabinenpersonal von Eurowings Ende Oktober gestreikt. Durch ebenfalls streikende Germanwings-Mitarbeiter fielen im Zuge des 24-stündigen Ausstands rund 380 Flüge aus, etwa 50.000 Passagiere waren betroffen.