Schwache Produktion Deutscher Export geht stark zurück

Der deutsche Außenhandel ist im Juli schlecht gelaufen. Die Warenausfuhren fielen um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 96,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Einen größeren Rückgang gab es zuletzt im Oktober 2009", hieß es. Damals sorgte die Finanzkrise für einen Einbruch des Welthandels. Der starke Rückgang liegt der Behörde zufolge auch daran, dass die Geschäfte im Vergleichsmonat Juli 2015 außergewöhnlich gut gelaufen seien.

Verglichen mit dem Vormonat schrumpften die um Kalender- und Saisoneffekte bereinigten Ausfuhren überraschend um 2,6 Prozent und damit so kräftig wie seit einem knappen Jahr nicht mehr. Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,25 Prozent vorhergesagt, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Vormonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres nahmen die gesamten Exporte um 0,3 auf 699,3 Milliarden Euro ab.

Für den Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen passt der Rückgang zu den schwachen Zahlen bei Produktion und Auftragseingängen, er macht aber auch Sondereffekte verantwortlich: "Die Werksferien fielen diesmal vor allem auf den Juli. Deshalb scheint es hier Verschiebungen gegeben zu haben. Der Rückgang ist nicht auf den Brexit zurückführen, sondern auf Sondereffekte."

Die Ausfuhren in die EU-Länder sanken um sieben Prozent im Vergleich zum Juli 2015. Die Nachfrage aus der Eurozone nahm um sechs Prozent ab. Die Exporte in die Staaten außerhalb der Europäischen Union - wozu die weltgrößten Volkswirtschaften USA und China gehören - sanken um 13,8 Prozent.

Die deutschen Importe fielen im Juli um 0,7 Prozent zum Vormonat. Hier hatten Ökonomen mit einem Anstieg von 0,8 Prozent gerechnet. Die Exporte übertrafen die Importe kalender- und saisonbereinigt um 19,4 Milliarden Euro.