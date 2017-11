Exportboom Deutsche Wirtschaft wächst noch stärker als gedacht

Die deutsche Wirtschaft hat ihren Aufschwung im dritten Quartal überraschend beschleunigt. Steigende Exporte und höhere Investitionen ließen das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September um 0,8 Prozent wachsen, teilte das Statistische Bundesamt in einer Schätzung mit. Ökonomen hatten mit lediglich 0,6 Prozent gerechnet - auf diese Rate war das Wachstum im zweiten Vierteljahr gefallen, nachdem zum Jahresbeginn noch 0,9 Prozent erreicht worden waren.

Impulse brachte in den Sommermonaten nach Angaben der Wiesbadener Behörde unter anderem der internationale Handel. "Die Exporte legten im dritten Quartal stärker zu als die Importe", betonte das Statistikamt. Grund ist die verbesserte Weltkonjunktur und der Aufschwung in der Eurozone. Im Vertrauen auf anhaltend gute Geschäfte investierten die Unternehmen mehr, vor allem in Ausrüstungen wie Maschinen und Fahrzeuge.

Die Unternehmen waren laut Ifo-Institut zuletzt so zuversichtlich wie nie zuvor. "Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat ein neues Allzeithoch erreicht", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest jüngst. "Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf."

Dagegen lagen die staatlichen und privaten Konsumausgaben in etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Die Verbraucher sind angesichts der historisch günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt und der Zinsflaute zwar weiter in Kauflaune. Zuletzt hatte allerdings nach Angaben der GfK-Konsumforscher der Anstieg der Inflation die Stimmung etwas gedämpft.

Ökonomen erwarten anhaltenden Aufschwung

Das könnte sich nun wieder ändern: Die Inflationsrate in Deutschland ist im Oktober gesunken. Waren und Dienstleistungen kosteten laut Statistischem Bundesamt nach endgültigen Berechnungen im Schnitt nur noch 1,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dies ist der niedrigste Wert seit Juni. Im August und September lag die Teuerungsrate noch bei jeweils 1,8 Prozent.

Verantwortlich für den Rückgang sind vor allem die Energiepreise. Sie erhöhten sich mit 1,2 Prozent weniger als halb so stark wie im Vormonat. Preistreiber hingegen waren erneut Nahrungsmittel: Für sie mussten Verbraucher 4,3 Prozent mehr bezahlen als im Oktober 2016 - das ist der kräftigste Anstieg seit acht Monaten. Dies spüren Konsumenten vor allem bei Butter, die sich um 54 Prozent verteuerte.

Nach Einschätzung von Ökonomen wird sich der ungewöhnlich lange Aufschwung in Europas größter Volkswirtschaft in der nächsten Zeit fortsetzen. Im Vergleich zum dritten Quartal 2016 wuchs Europas größte Volkswirtschaft um 2,3 Prozent. Zahlreiche Bank-Volkswirte und Wirtschaftsforscher haben ihre Konjunkturprognosen heraufgesetzt. So trauen beispielsweise die "Wirtschaftsweisen" Deutschland 2017 ein Wachstum von 2,0 Prozent und im kommenden Jahr von 2,2 Prozent zu.