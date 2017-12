Kriselnder Möbelkonzern EZB räumt Verlustgeschäft mit Steinhoff-Anleihen ein

Die EZB kauft keine Anleihen des wegen möglicher Bilanzfälschungen unter Druck geratenen Möbelkonzerns Steinhoff mehr. "Als wir die Nachricht davon erhalten haben, haben wir die Käufe sofort gestoppt. Wir haben also getan, was von uns verlangt wird", sagte Notenbank-Chef Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt. Die Europäische Zentralbank (EZB) kauft monatlich Unternehmens- und Staatsanleihen, um die Inflation im Euroraum anzukurbeln und die Konjunktur anzuschieben.

Die Zentralbank hielt Ende vergangener Woche eine Anleihe des europäischen Zweigs von Steinhoff. Es sei nicht ungewöhnlich, dass es Verluste gebe, sagte Draghi. Zur Höhe machte er keine Angaben. Die Zahlen, die kursierten, seien allerdings deutlich übertrieben.

Mit welchem Betrag die EZB investiert, ist nicht bekannt. Die Notenbank gibt dies nicht an. Das Volumen der genannten Steinhoff-Anleihe belief sich auf 800 Millionen Euro. Die Regularien der Notenbank sehen vor, dass maximal 70 Prozent einer einzelnen Unternehmensanleihe erworben werden dürfen.

Der Steinhoff-Konzern mit niederländischer Rechtsform und operativem Sitz in Südafrika befindet sich seit Anfang Dezember in einer schweren Krise. Es wird wegen Bilanzunregelmäßigkeiten ermittelt, der Chef Markus Jooste musste gehen.