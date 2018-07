Facebooks Börsencrash Doch verwundbar

Marketingchefs von Unternehmen ersinnen gerne eine Story für ihre Anleger. Die Geschichte von Facebook ging bisher so: Das Unternehmen von Mark Zuckerberg, 33, ist zu groß, zu schnell, zu wandelbar, nicht zu fassen für Konkurrenten oder Regulierer.

Nichts schien die große Geldmaschine zum Stocken bringen zu können, weder das Auftauchen neuer Widersacher wie die Junge-Leute-App Snapchat noch der Datenskandal um die zwielichtige Kampagnenfirma Cambridge Analytica.

Facebook wirkte praktisch unverwundbar. Nun, am Mittwoch, den 25. Juli, entpuppte sich die Facebook-Story als das, was sie schon immer war: als ein Märchen, das zu schön ist, um wahr zu sein.

In nur wenigen Stunden rauschte Facebooks Aktienkurs um bis zu 24 Prozent ab. Das Unternehmen verlor an der Börse zwischenzeitlich 151 Milliarden Dollar an Wert. Laut der Finanzagentur Bloomberg war das der größte Kursverlust in der Geschichte der US-Börse.

Ein Grund für das historische Minus waren sogenannte Gewinnmitnahmen. Der Kurs des IT-Konzerns war zuletzt sehr stark gestiegen. Viele Investoren entschieden sich, ihre Aktien zu verkaufen und Kasse zu machen.

Ein anderer Grund waren neue Erkenntnisse über den Zustand des Unternehmens, die in einer Telefonkonferenz am Mittwoch bekannt worden, als Zuckerberg, Finanzvorstand Dave Wehner und Co-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg Analysten die aktuellen Quartalsergebnisse erläuterten.

Der Umsatz war zwischen April und Juni im Jahresvergleich um 42 Prozent gestiegen, auf über 13 Milliarden Dollar. Der Gewinn hatte im selben Zeitraum um 31 Prozent zugenommen, am Ende stand ein Plus von 5,1 Milliarden Dollar.

Gemessen an normalen Unternehmen sind das sehr gute Ergebnisse. Gemessen an den astronomischen Erwartungen der Investoren war das Wachstum nicht mehr stark genug.

Als die Telefonkonferenz begann, war Facebooks Aktie bereits zehn Prozent im Minus. Die Analysten wollten Erklärungen für das aus ihrer Sicht nicht ausreichende Wachstum. Was Wehner und Sandberg ihnen dann allerdings erzählten, besänftigte die Investoren keineswegs. Es provozierte weitere Aktienverkäufe. Der Kursrutsch wurde zum Kurscrash.

Die Aussagen der Facebook-Manager zeigten zweierlei: Bekannte Probleme von Facebook sind größer als gedacht. Und es gibt noch weitere Probleme, die bislang die wenigsten auf dem Schirm hatten.

1. Die Grenzen des Wachstums

Bekannt war, dass Facebook sich immer schwerer tut, neue Nutzer zu seinen 2,23 Milliarden bereits registrierten Kunden hinzuzugewinnen. Das monatliche Wachstum betrug im zweiten Quartal nur noch 1,5 Prozent. Es ist der niedrigste Wert in der Geschichte des Unternehmens. In den vergangenen Jahren waren Wachstumsraten von drei bis vier Prozent die Norm.

Ein Grund für die Flaute könnte sein, dass Facebook nach den Skandalen um massenhaft abgeflossene Daten und die fast unkontrollierte Verbreitung von Fake News an Attraktivität für Neukunden eingebüßt hat.

Wenn Facebook weniger neue Nutzer wirbt, trübt das auch die Aussicht auf zukünftige Umsatzzuwächse. Das wiederum schlägt auf den Aktienkurs durch, der vor allem die Erwartungen der Investoren für die künftige Entwicklung eines Unternehmens widerspiegelt.

Facebook versuchte, von der Wachstumsflaute abzulenken, indem es kurzerhand eine neue Berechnungsformel für die Nutzerzahl einführte. Die liege inzwischen sogar bei 2,5 Milliarden Menschen, betonte das Unternehmen - so viele Nutzer würden nämlich auf mindestens einen der Dienste des Konzerns zugreifen, also auf Facebook, Instagram oder WhatsApp. Die Investoren ließen sich nicht davon blenden.

2. Datenschutz

Hinzu kommen Probleme in Europa, also in einem der wichtigsten Märkte für Facebook. Dort ist die Zahl der Nutzer gesunken, die sich mindestens einmal im Monat in ihren Account einloggen, von 377 auf 376 Millionen. Bei den täglich aktiven Mitgliedern gab es sogar einen Rückgang von 282 auf 279 Millionen.

Die EU hatte Ende Mai die sogenannte Datenschutzgrundverordnung eingeführt und auch Facebook dazu gezwungen, seine Nutzerbedingungen zu ändern. Außerdem hatte sie zu einer breiten öffentlichen Debatte über Datenschutz im Internet geführt. Zuckerberg erklärte den Rückgang der aktiven Nutzer in Europa unter anderem damit.

Vor allem aber gab er keinen Ausblick, wie stark die Verordnung das Wachstum in den kommenden Quartalen beeinträchtigen wird. Investoren werteten das als Zeichen, dass die Datenschutzverordnung den Konzern deutlich stärker belastet als bislang angenommen.

3. Werbemarkt

Hinzu kommen bislang weitgehend unbekannte Probleme am Werbemarkt. Facebooks Mitglieder benutzen inzwischen verstärkt die sogenannte Storie-Funktion - eine multimediale Diashow, die sich nach 24 Stunden automatisch löscht. Dafür veröffentlichen sie aber weniger Beiträge in der sogenannten Timeline, Facebooks zentralem Kanal.

Stories, also genau jene Funktion, die Facebook vom Konkurrenten Snapchat abgekupfert hat, wächst laut Zuckerberg rapide. Er schätze, dass bereits im kommenden Jahr mehr Beiträge über Stories geteilt werden als über die Timeline, sagte er den Analysten.

Die Werbeeinnahmen in Stories sind aber noch sehr viel niedriger, als im traditionellen Timeline-Format. Es bestehe das Risiko, dass sich Werbekunden deutlich langsamer auf Stories umstellen als die Nutzer: "Wir wissen ehrlich nicht, wie schnell sich das monetarisieren wird", sagte Co-Chefin Sandberg.

Ausblick

Die Wachstumsflaute bei den Nutzern, die Datenschutzprobleme in Europa, der Erfolg einer Innovation, die weniger Werbegeld generiert: Mark Zuckerbergs IT-Konzern steht vor mindestens drei großen Herausforderungen. Wie belastend das für die Einnahmen ist, erläuterte schließlich Finanzchef Wehner den Analysten in der Telefonkonferenz.

In den kommenden Jahren werde sich das Wachstum deutlich verlangsamen, sagte er. Die operative Marge - also die Umsatzrendite - würde dann "um die 30 Prozent tendieren". Noch vor einem Jahr hatte diese für die Profitabilität eines Unternehmens so wichtige Kennzahl bei 47 Prozent gelegen. Hauptgrund dafür sei, dass die Kosten um bis zu 60 Prozent steigen - weil Facebook mehr in Datensicherheit, Marketing und Inhalte investieren will.

Es war diese Ankündigung, die die Aktie letztlich so stark zum Absturz brachte. Das Signal, dass die Zeit der Selbstüberschätzung vorerst vorbei ist. Die Profitabilität war in den vergangenen Jahren ja gerade deshalb so hoch, weil Facebook so wenig in Felder wie Datenschutz und die Bekämpfung von Fake News investiert hat. Auch weil man glaubte, man habe das nicht nötig.

Als Mark Zuckerberg im April wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica vor dem US-Senat erscheinen musste, wollte ein Politiker wissen, ob Facebook noch immer nach dem Mantra lebe: "Bewege dich schnell und zerbrich Dinge" ("Move fast and break things").

Nein, entgegnete Zuckerberg, das sei nicht mehr aktuell. Nun heiße es: "Bewege dich schnell mit einer stabilen Infrastruktur."