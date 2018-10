Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat nach dem Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi eine umfassende Aufklärung des Falles gefordert. "Auch für die Wirtschaft ist es wichtig, dass die Umstände, die zum Tod des Journalisten führten, vollständig aufgeklärt werden", sagte DIHK-Geschäftsführer Martin Wansleben.

Die mehr als 800 deutschen Unternehmen, die in Saudi-Arabien tätig sind, bräuchten Vertrauen und Rechtssicherheit, sagte Wansleben. Es komme aber auch darauf an, "Gesprächsfäden nicht abreißen zu lassen", sagte er.

Wansleben lobte zudem die "klare Haltung" der Bundesregierung. Am Wochenende hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel mitgeteilt, dass bis zur Aufklärung des Falls Khashoggi keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien mehr genehmigt werden.

Unterdessen haben zahlreiche Konzernchefs und Politiker ihre Teilnahme an einer für Dienstag geplanten Investorenkonferenz in dem Golfstaat abgesagt. Die Veranstaltung ist ein Prestigeprojekt für das saudische Königshaus.

Der Journalist Jamal Khashoggi war am 2. Oktober in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul ums Leben gekommen. Während das Königreich erklärt hatte, Khashoggi sei bei einem Faustkampf gestorben, gehen türkische Ermittler von Mord aus.