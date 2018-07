Luftfahrtmesse im Farnborough Boeing und Airbus sichern sich Milliardenaufträge

Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing hat am zweiten Messetag in Farnborough mit seinen Frachtmaschinen gepunktet. Der russische Logistikkonzern Volga-Dnepr und seine Tochter Cargologic kündigten eine Bestellung über 29 Frachter vom Typ Boeing 777 an.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus sicherte sich Vorverträge über 100 Mittelstreckenjets der A320neo-Reihe und acht Großraumflugzeuge von Typ A350. Deren Käufer wollten zunächst unerkannt bleiben.

Auch für seinen vom Bombardier-Konzern übernommenen Mittelstreckenjet hat Airbus einen Auftrag bekommen: Der Mitgründer der US-Fluggesellschaft JetBlue , David Neeleman, will für eine neue US-Fluglinie 60 Exemplare der Airbus A220-300 kaufen. Nach Jahren vieler Fusionen unter US-Fluggesellschaften sieht Neeleman die Zeit für die Gründung einer neuen Airline gekommen. Der Auftrag hat laut Preisliste einen Gesamtwert von 5,4 Milliarden US-Dollar.

Deals mit DHL Express und Qatar Airways

Boeing hatte bereits am Montag 14 Frachtmaschinen vom Typ 777 an die Deutsche-Post-Tochter DHL Express und 5 weitere an die arabische Fluglinie Qatar Airways verkauft. Der Auftrag aus Russland über 29 Jets summiert sich laut Preisliste auf einen Gesamtwert von 9,8 Milliarden US-Dollar (8,4 Mrd Euro), teilte Boeing auf der Farnborough Airshow südwestlich von London mit. Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Preisnachlässe üblich. Volga-Dnepr fixierte zudem eine bereits bekanntgegebene Bestellung über 5 Fracht-Jumbos vom Typ Boeing 747-8.

Der Flugzeugfinanzierer ALC schlug bei Boeings Passagierjets zu. Das Unternehmen, das Flugzeuge an Fluggesellschaften vermietet, orderte drei Langstreckenjets vom Typ Boeing 787-9 "Dreamliner" und 20 Mittelstreckenflieger vom Typ 737-MAX-8. Zudem unterzeichneten beide Seiten einen Vorvertrag über 55 weitere Mittelstreckenjets.