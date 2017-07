US-Notenbank Janet Yellen stimmt Börsen auf weitere Zinserhöhungen ein

Die US-Notenbank will am Kurs vorsichtiger Zinserhöhungen festhalten. Die Fed erwarte, dass die Konjunktur behutsame Anhebungen erlauben werde, sagte Fed-Chefin Janet Yellen in Washington vor Abgeordneten. Die Wirtschaft werde in den nächsten Jahren wie bisher mit moderater Geschwindigkeit wachsen.

Die Börsen reagierten positiv auf die Äußerungen Yellens. An der Wall Street erklomm der Dow-Jones-Index ein Rekordhoch von 21.580 Punkten, auch am deutschen Aktienmarkt baute der Dax seine Gewinne deutlich aus.

Die Fed hat ihren Leitzins zuletzt im Juni auf das Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben und eine weitere Erhöhung in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Zum konkreten Zeitpunkt des nächsten Zinsschritts äußerte sich Yellen vor den Abgeordneten allerdings nicht. Sie stellte ihnen aber in Aussicht, dass die Fed wahrscheinlich schon in Kürze mit dem Abbau ihrer im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnen werde.

Vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2007 hatte die Bilanzsumme der US-Notenbank bei rund 800 Milliarden Dollar gelegen. Durch den massiven Erwerb von Staatsanleihen und anderen Papieren zur Stützung der Konjunktur wurde sie auf über vier Billionen Dollar ausgeweitet.

Unterdessen könnte es Yellens letzte Anhörung im US-Kongress gewesen sein. Einem Medienbericht zufolge hat der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Gary Cohn, beste Aussichten, ihr Nachfolger zu werden. Yellens Amtszeit endet im Februar 2018.