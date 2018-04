Flugzeugbauer Fehlende Triebwerke lassen Gewinn von Airbus einbrechen

Probleme mit den neuen Triebwerken für das Kurzstreckenflugzeug A320neo haben Airbus einen mühsamen Start ins Jahr beschert. Die Lieferengpässe ließen den Umsatz von Januar bis März um zwölf Prozent auf 10,1 Milliarden Euro einbrechen, wie der europäische Flugzeugbauer am Freitag im französischen Toulouse mitteilte. Pratt & Whitney und CFM konnten wegen technischer Probleme zeitweise keine Triebwerke liefern. Dutzende neue Flugzeuge standen auf Halde. Airbus ist noch zuversichtlich, den Rückstand bis zum Jahresende aufzuholen und 2018 rund 800 Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Im ersten Quartal waren es nur 121, das waren 15 weniger als im entsprechenden Quartal ein Jahr zuvor. "Damit bleibt für die zweite Jahreshälfte viel zu tun", sagte Vorstandschef Tom Enders, der Airbus Anfang 2019 verlassen wird.

"Diese Situation stellt uns alle vor Herausforderungen", räumte Enders ein. "Angesichts positiver Einschätzungen der Triebwerkslieferanten und ihrer Fähigkeit, Zusagen einzuhalten, können wir unsere Jahresprognose jedoch bestätigen." Airbus peilt für 2018 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 5,2 Milliarden Euro an, 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im ersten Quartal hielt sich der Flugzeugbauer mit 14 Millionen Euro (2017: minus 19 Millionen) knapp in der Gewinnzone, und übertraf damit sogar die Erwartungen der Experten.

Der A320 und das Langstreckenflugzeug A330 sind die größten Umsatz- und Gewinnbringer von Airbus. Beide haben neuartige und kraftstoffsparende Triebwerke bekommen, die aber offenbar unter Kinderkrankheiten leiden. Ein Teil der Turbofan-Triebwerke von Pratt & Whitney wird bei MTU Aero Engines in München gebaut. Während Enders die Produktion des A320 rasch hochfahren will, nahm er am Freitag die Ziele für die Auslieferungen des A330 zurück. Im nächsten Jahr sollen nur 50 der Maschinen mit 250 bis 300 Sitzen produziert werden, die der Boeing 787 Konkurrenz machen sollen.

Beim Verkaufsschlager A320 prüft Airbus, die Produktion schneller hochzufahren als bisher geplant. Bis 2019 könnten 63 pro Monat ausgeliefert werden, zurzeit sind es 55. Später peilt Airbus einem Insider zufolge sogar 75 Maschinen pro Monat an, Enders selbst hatte zuletzt von 70 gesprochen. Doch Zulieferer wie das französische Unternehmen Safran halten es für fraglich, dass sie mit dem Tempo mithalten können. Safran gehört zum CFM-Konsortium, das die Hälfte der A320-Triebwerke baut,