Übernahmepläne Chinesischer Autokonzern zeigt Interesse an Fiat Chrysler

Der chinesische Autobauer Great Wall Motor will womöglich für den Autokonzern Fiat Chrysler (FCA) bieten. "Wir haben derzeit die Absicht zu kaufen. Wir sind daran (an FCA) interessiert", sagte ein Sprecher von Great Wall. Laut Insidern hat der SUV-Hersteller aus China den italienisch-amerikanischen Konzern mit Marken wie Fiat, Chrysler, Jeep und Alfa Romeo um ein Treffen gebeten, um über eine Übernahme zu verhandeln.

Angesichts der Spannungen in der Handelspolitik zwischen der US-Regierung und China könnte ein Käufer aus der Volksrepublik nach Einschätzung von Experten aber auf Widerstand in den USA stoßen. Fiat-Chrysler steht auch wohl noch nicht in Kontakt mit Great Wall: Die Chinesen seien nicht an sie herangetreten, um über das Geschäft oder einzelne Marken zu sprechen, teilte das Unternehmen mit.

Der Fachdienst "Automotive News" hatte unter Verweis auf eine E-Mail von Great-Wall-Chef Wang Fengying berichtet, die Chinesen seien vor allem an der Geländewagen-Marke Jeep interessiert. "Unser strategisches Ziel ist es, der weltweit größte SUV-Hersteller zu werden", zitierte "Automotive News" einen Great-Wall-Sprecher. Great Wall setzte 2016 knapp 1,1 Millionen SUVs ab, FCA produzierte im gleichen Zeitraum rund 1,4 Millionen Jeeps.

FCA-Chef Marchionne war bisher gegen eine Abspaltung des profitableren US-Geschäfts einschließlich der Marken Jeep und Ram. Allerdings war der Autoabsatz in den USA zuletzt auch deutlich gesunken.

Sollte die Übernahme glücken, könnte Great Wall zum zweitgrößten Autobauer Chinas aufsteigen - hinter dem Geely-Konzern, der 2010 den schwedischen Autobauer Volvo von Ford übernommen hatte. 2016 setzte Great Wall mit 14,4 Milliarden Dollar allerdings nur einen Bruchteil dessen um, was der FCA-Konzern einnahm - 118 Milliarden Dollar. Great Walls Gewinn lag mit 1,5 Milliarden Dollar aber ähnlich hoch wie der von FCA, der sich auf 1,8 Milliarden belief.

Fiat -Aktien legten an der Mailänder Börse um rund fünf Prozent auf den höchsten Stand seit 19 Jahren zu. Der siebtgrößte Autobauer der Welt ist schon länger auf der Suche nach einem Partner oder Käufer, um bei der teuren Entwicklung neuer Technologien wie selbstfahrenden Autos oder Elektroautos mithalten zu können.

Volkswagen und General Motors hatten die öffentliche Käufersuche von Fiat-Chef Sergio Marchionne in der Vergangenheit kritisch gesehen. Dieser hat den FCA-Investoren eine neue Strategie für Anfang 2018 in Aussicht gestellt - und war mit dem Konzern zuletzt einem Bündnis für Roboterautos mit BMW beigetreten.

Gerüchte, chinesische Hersteller könnten den mit über 16 Milliarden Euro bewerteten Konzern ganz oder teilweise übernehmen, gibt es seit Längerem. Wegen der amerikanischen Traditionsmarke Chrysler bewerten Branchenkenner die Aussichten eines chinesischen Käufers jedoch skeptisch.