Abgasmanipulationen Berlin fordert Verfahren der EU-Kommission gegen Italien

Die italienische Regierung kommt im Abgasskandal unter Zugzwang. Deutschland, Großbritannien und die USA drängen massiv auf die Aufklärung der Vorwürfe, der Autohersteller Fiat Chrysler (FCA) habe Abgaswerte seiner Autos manipuliert. Das Resultat könnte nun sein, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien einleitet. Das sei nicht mehr auszuschließen, hieß es aus der Behörde.

Bereits im September 2016 hatte das Bundesverkehrsministerium Fiat Chrysler vorgeworfen, bei mehreren Automodellen zweifelhafte Abschalteinrichtungen einzusetzen - ähnliche Vorrichtungen wie jene, die den VW-Abgasskandal ausgelöst hatten. Fiat Chrysler bestreitet das. Auch die italienischen Behörden, die für die Zulassung der verdächtigen Autos verantwortlich waren, haben bisher wenig getan, die Vorwürfe zu entkräften.

"Die deutschen Behörden haben ernsthafte Bedenken geltend gemacht", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. "Wir haben die italienischen Behörden wiederholt aufgefordert, schnellstmöglich überzeugende Antworten vorzulegen. Langsam geht uns die Zeit aus."

Mittlerweile hat die Kommission in ihrem Abgaslabor im italienischen Ispra eigene Messungen an einem Fiat 500X angestellt. Wie der SPIEGEL aus Berliner Regierungskreisen erfuhr, sollen die Analysen nicht nur den Einsatz von Abschaltvorrichtungen bestätigt, sondern noch höhere Abgaswerte ergeben haben als die Messungen im Auftrag des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Man habe die Kommission deshalb aufgefordert, ein Verfahren wegen der Verletzung der EU-Verträge gegen Italien einzuleiten. Die Brüsseler Behörde erwägt nun offenbar, diesem Wunsch nachzukommen.

"Wer uns mit VW vergleicht, hat etwas Illegales geraucht"

Im Berliner Verkehrsministerium herrscht seit langem Frust über das Verhalten der italienischen Behörden. Diese argumentieren bisher, dass die Abschalteinrichtungen lediglich dem Motorschutz dienten. Auch Fiat Chrysler weist die Anschuldigungen zurück. "Wir haben keinerlei Betrug begangen. Unser Fall ist in keiner Weise mit dem von Volkswagen vergleichbar", sagte Konzernchef Sergio Marchionne italienischen Medien. "Wer uns mit dem deutschen Unternehmen vergleicht, hat etwas Illegales geraucht."

Doch der Druck auf die Italiener wächst. Am Donnerstag äußerte die US-Umweltbehörde EPA den Verdacht, dass Fiat Chrysler bei rund 100.000 Dieselwagen die Stickoxidwerte manipuliert hat. Betroffen seien die Modelle Jeep Grand Cherokee und Dodge Ram 1500 aus den Baujahren 2014 bis 2016. Fiat Chrysler drohe eine Strafe von 4,6 Milliarden Dollar.

Auch die britischen Behörden sind inzwischen aktiv geworden. Ein Sprecher des Londoner Verkehrsministeriums sagte am Freitag, man bemühe sich bei der EPA dringend um weitere Informationen. "Und wir werden auch von dem Hersteller Informationen anfordern mit Blick auf Fahrzeuge auf dem britischen Markt."

FCA-Chef Marchionne hält dagegen. Seit Monaten stehe man mit der US-Umweltbehörde EPA in Kontakt. "Unsere Emissionen sind ganz klar berichtet worden." Er sei sehr verärgert über die Anschuldigungen - und deutete an, dass der Wechsel von US-Präsident Barack Obama zu Donald Trump eine Rolle spielen könnte. "Offensichtlich gab es jemanden bei der EPA, der das Dossier schließen musste, bevor die neue Regierung da ist", so Marchionne. "Aber ich will hoffen, dass es keine politische Angelegenheit ist."

Zusammengefasst: Fiat Chrysler gerät im Skandal um Abgas-Manipulationen immer stärker unter Druck. Die EU-Kommission erwägt nun, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien einzuleiten. Hintergrund sind von der Bundesregierung erhobene Vorwürfe. Auch die USA und Großbritannien drängen mittlerweile massiv auf Aufklärung.