Größter deutscher Fischproduzent "Deutsche See" wechselt Besitzer

Der größte deutsche Fischproduzent "Deutsche See" steht vor dem Verkauf. Die niederländisch-deutsche Fischunternehmensgruppe Parlevliet & Van der Plas soll Unternehmensinformationen zufolge sämtliche Anteile an dem Unternehmen aus Bremerhaven übernehmen.

Die Eigentümer von "Deutsche See", Egbert Miebach und Peter Dill, haben sich gemeinsam dazu entschieden, den Fischproduzenten und -händler zu verkaufen, nachdem Miebach im vergangenen Jahr erkrankt war.

"Dieser Schritt ist uns wirklich schwergefallen, aber aufgrund der tragischen persönlichen und familiären Situation von Egbert ist er unausweichlich", sagte Dill.

Unter den neuen Besitzern mit Sitz in den Niederlanden soll "Deutsche See" als selbstständig agierende Firma weitergeführt werden. Dazu gehöre unter anderem, das Management-Team unverändert zu belassen. Auch an den Standorten des Unternehmens sei keine Veränderung geplant.

Für die Übernahme steht noch die Zustimmung der Kartellbehörden aus.