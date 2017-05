Fernverkehrsmarkt Flixbus übernimmt Busnetz der österreichischen ÖBB

Erst kapitulierte die Deutsche Bahn vor Flixbus, jetzt folgt die österreichische ÖBB: Das Fernbus-Startup übernimmt nach SPIEGEL-Informationen die Linien, die bislang unter der Marke "Hellö" fahren.

Die Konsolidierung auf dem europäischen Fernbusmarkt schreitet voran. Das deutsche Startup Flixbus, das den Heimatmarkt bereits dominiert, übernimmt nun auch die Fernbussparte der österreichischen ÖBB. Das will der Staatskonzern am Montag in Wien bekanntgeben.

Die Busse der ÖBB fahren bislang unter der Marke "Hellö" - auch in Deutschland. Ab August sollen die Linien in das europaweite Netz von Flixbus integriert werden.

Nachdem der deutsche Markt 2013 liberalisiert wurde, startete FlixBus zunächst in der Bundesrepublik. Im Sommer 2014 erweiterte das Unternehmen gemeinsam mit der österreichischen Blaguss-Gruppe erstmals sein Fernbusnetz Richtung Österreich. 2016 beförderten die Busse dort mit 2,7 Millionen Reisenden doppelt so viele Menschen wie im Vorjahr.

Flixbus dominiert bereits den deutschen Markt. Laut einer Untersuchung des Simplex-Fernbus-Reports gab es im März 5510 Fahrten mit Fernbussen pro Woche in der Bundesrepublik. 4851 davon wurden von Flixbus angeboten.