Weltluftfahrtverband 2018 könnte für Fluglinien zum Rekordjahr werden

Air-Berlin-Pleite, Insolvenzen bei Alitalia und dem britischen Billigflieger Monarch - 2017 sorgten Fluggesellschaften für viele negative Schlagzeilen. Umso mehr dürfte nun eine aktuelle Branchenschätzung des Weltluftfahrtverbands IATA überraschen. Demnach wird für 2018 ein neuer Gewinnrekord erwartet: Auf 38,4 Milliarden Dollar sollen sich die Profite der Airlines summieren.

Bereits 2017 dürften die Fluglinien mit insgesamt 34,5 Milliarden Dollar mehr verdienen als zwischenzeitlich erwartet, teilte der IATA mit. Das wäre fast so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2015.

Zu der starken Prognose tragen Fluggesellschaften aus allen großen Weltregionen bei. Vor allem die lange vergleichsweise schwache europäische Luftfahrtbranche dürfte der IATA zufolge 2017 und 2018 reüssieren. Hatten die europäischen Fluggesellschaften 2015 erst 6,7 Milliarden und 2016 rund 8,8 Milliarden Dollar verdient, sollen es 2017 nun 9,8 Milliarden und 2018 sogar 11,5 Milliarden Dollar werden.

Zuletzt hatten die Insolvenzen von Alitalia, und Monarch für Unruhe in der Branche gesorgt. Dagegen profitiert vor allem die Lufthansa von dem verknappten Flugangebot in Deutschland, durch das die Ticketnachfrage bei dem Konzern zuletzt kräftig anzog.

"Es sind gute Zeiten für die globale Luftfahrtbranche", sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac. Mehr Menschen als je zuvor reisten im Flugzeug, und im Frachtgeschäft sei die Nachfrage so stark wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Die Airlines erwirtschafteten nachhaltige Gewinne. Höheren Ticketpreisen dürften allerdings auch höhere Ausgaben für Treibstoff und Gehälter gegenüberstehen. So müssten Airlines Piloten mehr Geld bezahlen, um sie für sich zu gewinnen, sagte IATA-Chef-Ökonom Brian Pearce. Zuletzt hatte der Billigflieger Ryanair versucht, seine Cockpit-Besatzungen mit Extrazahlungen an sich zu binden.