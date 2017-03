Deal mit China-Investor Verkauf von Flughafen Hahn perfekt (fast)

Rheinland-Pfalz hat den Verkauf seiner Mehrheitsanteile am Hunsrück-Flughafen Hahn bestätigt - Hessen machte dagegen kurz zuvor einen Rückzieher. Das Nachbarland sagte den geplanten Notartermin für den Verkauf seiner Anteile überraschend und kurzfristig ab. Es hätten sich "offene Fragen hinsichtlich der Struktur auf der Käuferseite ergeben", hieß es in einer Mitteilung des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU). Details nannte sein Sprecher nicht. "Die Verhandlungen dauern an."

Das rheinland-pfälzische Kabinett stimmte dem Verkauf der Mehrheitsanteile von 82,5 Prozent an die chinesische HNA Airport Group zu. Im Gespräch ist ein Preis von rund 15 Millionen Euro. Für den hessischen Anteil sollte der Preis im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen. Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz und der chinesischen HNA-Gruppe unterschrieben am Mittwochabend den Kaufvertrag bei einem Notar, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilte.

Hessen will seine Anteile von 17,5 Prozent am defizitären Flughafen Hahn an die kleine deutsche HNA-Partnerin ADC GmbH in der Pfalz verkaufen - so war es bislang geplant. Jetzt geriet das Vorhaben erneut ins Stocken. Wann es zu einem neuen Termin beim Notar komme, sei vorerst offen, sagte der Sprecher des Finanzministeriums in Wiesbaden. Das Ministerium betonte: "Der Flughafen Hahn hat für Hessen keine strategische Bedeutung mehr. Hessen hat für den Flughafen in den vergangenen Jahren keine Verluste ausgleichen müssen."

Der Verkauf des Flughafen zieht sich bereits seit Monaten in die Länge. Im Sommer 2016 war der Verkauf des Flughafens von Rheinland-Pfalz an die weithin unbekannte chinesische Firma SYT wegen mutmaßlichen Betrugs spektakulär geplatzt.