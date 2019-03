Boeing 737 Max 8 USA halten Boeing-Maschinen für flugtauglich

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien fordert die US-Luftfahrtbehörde FAA den Flugzeugbauer zu Änderungen an Maschinen dieses Typs auf. Nötig seien unter anderem Änderungen an der Software und am Kontrollsystem MCAS, erklärte die FAA. Ein Startverbot für Maschinen dieser Bauart verhängte sie allerdings nicht: "Diese Untersuchung hat gerade erst begonnen und uns liegen bislang keine Daten vor, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Maßnahmen zu ergreifen", teilte die Behörde mit.

Eine Ethiopian-Airlines-Maschine war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start von Addis Abeba Richtung Nairobi abgestürzt. Alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der Pilot hatte nach Angaben der Fluggesellschaft Probleme gemeldet und um die Erlaubnis gebeten, kehrt zu machen. Kurze Zeit später zerschellte die Maschine.

Es ist bereits das zweite Unglück innerhalb eines halben Jahres mit dem Flugzeugtyp. China sowie Äthiopien und Indonesien ordneten deswegen an, dass alle Boeing 737 Max 8 des Landes am Boden bleiben müssen.

Boeing teilte mit, man werde die Untersuchungen der Absturzursachen unterstützen. Nach Angaben des Konzerns wurden mehr als 370 Maschinen dieses Typs an 47 Kunden ausgeliefert.

Die Aktie des Unternehmens holte im Laufe des Tages ihre Kursverluste teilweise wieder auf. Nachdem ihr Kurs zum Auftakt des US-Handels zunächst um mehr als 13 Prozent gesunken war, schlossen die Boeing-Aktien mit einem Minus von 5,4 Prozent. Der Dow Jones Industrial blieb wegen des historischen Kursrutsches von Boeing dennoch ein gutes Stück hinter den anderen Indizes zurück.