"Unsicherheit durch Brexit-Prozess" Britische Fluggesellschaft Flybmi streicht alle Flüge

"Leider wurden alle Flüge storniert. Gehen Sie nicht zum Flughafen, es sei denn, Sie haben einen Flug mit einer anderen Fluggesellschaft gebucht." Mit Sätzen wie diesen informiert die britische Fluggesellschaft Flybmi ihre Kunden darüber, dass sie Insolvenz angemeldet hat.

In einer Stellungnahme auf der Firmenwebsite heißt es, das Unternehmen sei nicht mehr in der Lage, Flüge von und nach Großbritannien sowie innerhalb Europas durchzuführen. Die Firma könne für ihre Kunden auch keine Flüge mehr organisieren und umbuchen: Wer seinen Flug zum Beispiel per Kreditkarte gezahlt habe, habe eventuell die Möglichkeit, von seinem Kartenanbieter eine Rückerstattung zu verlangen.

Als Gründe für die Probleme führt das Unternehmen die hohen Treibstoff- und CO2-Preise an und verweist auf eine EU-Entscheidung, britische Airlines teilweise aus dem Emissionshandelssystem ausschließen. Die derzeitigen Handels- und Zukunftsaussichten würden auch durch die "Unsicherheit, die durch den Brexit-Prozess entstanden ist, ernsthaft beeinträchtigt", heißt es. So fehle es etwa an Zuversicht, dass Flybmi auch künftig Flüge zwischen Zielen in Europa anbieten könne. Außerdem seien dem Unternehmen, das in seiner Stellungnahme auch noch auf allgemeine Schwierigkeiten in der Branche hinweist, wertvolle Flugverträge entgangen.

Insolvenz als "einzige Option"

Das jetzige Vorgehen sei die "einzige Option" gewesen, heißt es weiter. Die Herausforderungen, "insbesondere durch den Brexit", hätten sich für Flybmi als "unüberwindbar" erwiesen.

Die Passagiere wurden von der Einstellung der Flüge überrascht, Hunderte erfuhren erst kurzfristig von den Ausfällen ihrer Flüge. Eine Familie hatte im südwestenglischen Airport Bristol schon die Sicherheitskontrollen passiert, als sie erfuhr, dass ihr Flug nach München gecancelt wurde. "Toller Start in den Urlaub", twitterte der Familienvater.

Ein Ingenieur, der aus beruflichen Gründen 14 Flüge in den nächsten sechs Wochen zwischen dem nordirischen Londonderry und London Stansted gebucht hatte, sagte der Nachrichtenagentur PA, er habe erstmals das Gefühl, "im Brexit-Land" zu leben.

Mehrere deutsche Flughäfen angeflogen

Etliche Passagiere verwechselten Flybmi mit der Fluggesellschaft Flybe. "Flybe hat nichts mit Flybmi zu tun", twitterte die britische Billigfluggesellschaft Flybe. Ihre Flüge seien nicht betroffen.

Flybmi hat 2018 mit 29.000 Flügen rund 522.000 Passagiere befördert. Das Unternehmen sitzt in Glasgow und hat laut eigenen Angaben 17 Flugzeuge und 376 Mitarbeiter. Diese arbeiten in Großbritannien, Schweden, Belgien und auch Deutschland. Hierzulande flog das Unternehmen die Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Saarbrücken, München und Nürnberg an.

Flybmi, das über Codeshare-Flüge unter anderem mit der Lufthansa zusammenarbeitete, operierte außerdem in Rostock/Laage. Für diesen Flughafen ist die Ankündigung der Firma besonders hart: Seine letzten verbliebenen Linienflüge waren nach der kürzlichen Insolvenz von Germania bmi-Flüge von und nach München.