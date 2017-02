Erdgassuche NRW untersagt Wintershall Fracking

Das eine ist ein schmaler Streifen, der sich ungefähr in der Mitte einmal durch Nordrhein-Westfalen zieht, das andere ein großer Fleck im Südwesten des Landes: Eine Karte der Bezirksregierung Arnsberg zeigt, wo der Wintershall-Konzern in NRW nach Erdgas suchen wollte. Zwei sogenannte Suchfelder hatte sich das Unternehmen dafür genehmigen lassen.

Das kleinere, "Rheinland" heißt es, misst stattliche 1400 Quadratkilometer, das größere namens "Ruhr" sogar knapp 2500 Quadratkilometer. Seit 2010 durfte Wintershall dort offiziell im Boden nach Erdgas fahnden - in der Praxis aber vor allem durch Auswertung bereits existierender Bohrdaten. Doch selbst das ist nun vorbei. Die Arnsberger Behörde, zuständig für den gesamten Bergbau in NRW, teilte am Freitag mit, dass sie die nötigen Berechtigungen nicht verlängert.

Grund ist ein neues Bundesgesetz, das in gut einer Woche in Kraft tritt. Es untersagt - bis auf wenige mögliche Ausnahmen zu Forschungszwecken - das sogenannte unkonventionelle Fracking zur Erdgasförderung in Schiefergestein. Doch genau diese Art von Gestein gebe es nun mal in den Suchfeldern "Ruhr" und "Rheinland", argumentiert die Behörde.

"Es macht keinen Sinn, Suchfelder zu vergeben, wo man nur mit Fracking fördern kann", erklärt Andreas Nörthen von der Bezirksregierung Arnsberg die jetzige Entscheidung. Beim Fracking werden Gesteinsschichten im Boden unter hohem Druck aufgebrochen, um auf diese Weise darin enthaltenes Gas zu lösen. Dazu werden Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepumpt. Umweltschützer fürchten, dass dadurch Grundwasser verseucht werden könnte.

Wintershall hatte bei der Behörde im vergangenen Juni eine Verlängerung der Bewilligung um drei Jahre beantragt. Die Bezirksregierung hatte der Firma zunächst ein halbes Jahr zugestanden, um Bedenken von Kommunen, Kreisen und Behörden einzuholen. Diese Zeit ist nun um.

"Begründung ausführlich prüfen"

Ein Sprecher von Wintershall erklärte auf Anfrage, man werde "zunächst die Ablehnung und deren Begründung ausführlich prüfen". Grundsätzlich sei es "bedauerlich, dass ergebnisoffene Grundlagen-Forschung am Industrie-, Innovations- und Wissenschaftsstandort NRW nicht möglich ist".

Neben verschiedenen kleineren Unternehmen will auch der Öl- und Gas-Multi ExxonMobil Lagerstätten im Boden von Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland aufspüren. Das Unternehmen hat sein Suchfeld "Nordrhein-Westfalen" gerade freiwillig von gut 6620 Quadratkilometern auf unter 2000 verkleinert - weil sich dort, in Bereichen mit Kohleflözgestein, womöglich Erdgas auch ohne Fracking fördern ließe.

ExxonMobil hat beantragt, den Suchantrag dafür bis zum Jahr 2020 zu verlängern. Die Behörde hat noch nicht darüber entschieden.