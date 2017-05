Präsidentschaftswahl in Frankreich Dax startet nach Macron-Sieg mit Rekord

Der deutsche Leitindex Dax hat nach der Wahl von Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten Frankreichs einen neuen Höchststand erreicht. Kurz nach dem Handelsstart erreichte der Dax 12.762 Punkte, das waren 44 Punkte mehr als der bisherige Höchststand. Allerdings verlor der deutsche Leitindex danach und pendelte wenige Minuten später um die Marke von 12.720 Punkten, nur wenig über dem Schlussstand von Freitag.

Bereits nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vor zwei Wochen hatte der Dax ein Rekordhoch erreicht. Zuvor war befürchtet worden, dass mit dem linken Kandidaten Jean-Luc Mélenchon und der rechten Marine Le Pen zwei EU-Gegner in die Stichwahl einziehen könnten - Macron sicherte sich jedoch die meisten Stimmen, was die Anleger beruhigte.

Auch an den Börsen in Asien stiegen die Kurse am Montag infolge der Wahl Macrons zum französischen Präsidenten, allerdings relativ moderat. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan legte um 0,7 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei-Index zwar wesentlich stärker um 2,3 Prozent, hier war die Börse in Tokio aber erst zum ersten Mal seit vergangenem Mittwoch wieder geöffnet. Daher spielten offenbar auch die guten Daten vom US-Arbeitsmarkt eine Rolle, die an den Börsen außerhalb Japans bereits Ende vergangener Woche für steigende Kurse sorgten.